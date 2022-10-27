Об’єднання газових ринків країн Балтії та Фінляндії відклали до жовтня 2024 року

Регулятори енергомереж країн Балтії та Фінляндії вирішили відкласти об’єднання регіональних ринків природного газу на один рік – до жовтня 2024 року.

Про це повідомила Державна рада з регулювання енергетики Литви, передає Інтерфакс-Україна.

На початку 2020 року міністерства енергетики, регулятори та оператори газопередавальних систем Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії домовилися про створення спільного ринку та застосування єдиного тарифу в точках входу з 1 жовтня 2023 року.

Нове рішення пов'язане з геополітичною ситуацією, що змінилася в 2022 році, докорінно вплинула на газовий ринок, тому механізм так званої інтерсистемної компенсації вже не підходить і не може бути вигідним усім сторонам, зазначає відомство.

Читайте також: Країни Балтії готові до відключення від енергосистеми Росії, – естонський оператор

Із 1 січня 2020 року почала діяти єдина тарифна зона передачі газу Фінляндії, Естонії та Латвії. Це дозволило скористатися перевагами інфраструктури та посилити конкуренцію за рахунок інтеграції національних ринків.

У грудні 2019 року Естонія та Фінляндія офіційно ввели в експлуатацію газопровід Balticconnector, який з'єднав газотранспортні системи двох країн. Наголошувалося, що він об'єднає газові ринки трьох європейських країн – Фінляндії, Естонії та Латвії. Підводна частина Balticconnector проходить дном Фінської затоки від естонського міста Палдіскі до фінського Інкоо і становить 77 км. Суходолом 55 км проходить по території Естонії, 21 км – Фінляндії.