Арештовані готелі та санаторії хочуть перетворити на житло для переселенців, – Мінекономіки

Уряд обговорив порядок дій щодо створення механізму передачі майна, яке було заарештовано та передано до АРМА, в управління виконавчої гілки влади та підприємствам держсектору або приватним управителями, щоб забезпечити внутрішньо переміщених осіб соціальним житлом.

Про це йшлося на нараді під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як зазначив представник АРМА, ідея нового механізму полягає в тому, що поки йдуть розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, буде оголошений конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись на потреби ВПО.

"Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та знаходяться в управлінні АРМА.

До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб", – заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА Дмитро Жоравович.

За словами Свириденко, доступ до таких конкурсів мають отримати, як приватні, так і державні підприємства.

Загалом йдеться про 5 готелів, 24 санаторії та нежитлові приміщення у різних регіонах України.