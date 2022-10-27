В ООН "оптимістично налаштовані" щодо продовження "зернової угоди", допускають її розширення на Миколаївський порт

Представник ООН згуманітарної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що він "відносно оптимістично налаштований" щодо того, що укладена за посередництвом ООН угода, яка дозволила відновити український чорноморський експорт зерна, буде продовжена після середини листопада.

Про це пише Reuters.



На початку цього місяця Гріффітс відвідав Москву разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспан, щоб обговорити з російськими чиновниками угоду, яка також спрямована на полегшення експорту російського зерна та добрив на світові ринки.



"Ми прагнемо, щоб це відновилося якнайшвидше. Це важливо для ринку. Важливо просто для безперервності. І я все ще відносно оптимістично налаштований щодо того, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо", – сказав Гріффітс журналістам.



Організація Об’єднаних Націй працює над тим, щоб продовжити угоду ще на рік і згладити спільні перевірки суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. ООН нещодавно повідомила, що у черзі перебувають понад 150 кораблів.



"Я думаю, що нам варто ще раз переглянути деякі з цих (процедур), щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", – сказав Гріффітс.



Представник ООН також припустив, що Україна може спробувати розширити експортну угоду, включивши ще один порт – Миколаївський.



Росія розкритикувала угоду, скаржачись на те, що її власний експорт все ще ускладнений, а українське зерно не надходить до країн, які цього потребують.



Посол Росії в ООН Василь Небензя каже про проблеми зі страхуванням суден, транзакціями та заходами в порти: "Ми усвідомлюємо, що генеральний секретар і його команда намагаються зробити все можливе, щоб вирішити ці проблеми, але, на жаль, справа не тільки в них".



За словами Гріффітса, ця угода знизила ціни, збільшила обсяги експорту та покращила довіру, додавши, що вона "робить те, про що ми домовилися, і я не думаю, що в цьому хтось має сумніви".

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".