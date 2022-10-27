Експорт української агропродукції в межах "зернової угоди" перевищив 9 мільйонів тонн

У четвер, 27 жовтня, в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 7 суден зі 102 тис. тонн агропродукції.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, судна прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер Stella Gs із 30,6 тис. тонн кукурудзи для Тунісу.

"Із 1 серпня уже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", – додали в Мінінфраструктури.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йшлося про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".