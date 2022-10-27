Україні буде необхідно $3 мільярди щомісяця на соціальні видатки у 2023 році, – Мінфін

Україні у 2023 році необхідно щомісячно понад $3 млрд фінансової підтримки тільки на покриття соціальних видатків.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусії "Війна в Україні: Фінансування перемоги", передає пресслужба Мінфіну.

"У 2023 році Україні необхідно понад $3 млрд фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків. Окрім того, держава потребує додаткового фінансування для відновлення критичної інфраструктури у найближчій перспективі", – сказав Марченко.

Міністр зазначив, що Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів, зокрема колег із Європейського Союзу.

За його словами, більшість економічних та фінансових проблем у світі спричинені неспровокованою війною РФ.

"Україна здатна зупинити агресора і, як наслідок, глобальний вплив війни на весь світ, проте нам необхідна підтримка міжнародної спільноти, щоб якомога швидше перемогти. Зброя, санкції, фінансова допомога – те, чого ми потребуємо найбільше", – сказав Марченко.

Як повідомлялося, за період з січня по вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 304,9 млрд грн, зокрема у вересні 34,1 млрд грн.