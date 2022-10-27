Кількість заходів російських суден у порти ЄС впала у 10 разів

Російські суднозаходи до портів Євросоюзу зменшились вдесятеро у третьому кварталі, порівняно з відповідним періодом минулого року, а в порти США та Великої Британії повністю припинилися вже пів року тому.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Lloyd`s List Intelligence, передає Ukrainian Shipping Magazine.

Так, у третьому кварталі кількість заходів суден під російським прапором до портів ЄС становила 107 – проти 1042 за аналогічний період 2021 року.

Як повідомлялося, Велика Британія та Канада ще 1 березня заборонили захід суден під російським прапором у свої порти, те саме зробили США з 28 квітня. Також у квітні в межах п’ятого пакету санкцій до морського ембарго доєдналися країни ЄС.

Утім, зростає кількість заходів російських суден у порти "дружніх" до РФ країн. Так, у порти Туреччини вони збільшилися на 44,6%, до 1116, порти Китаю – на 17%, до 391 заходу.

Також досі в європейські порти дозволено заходити суднам із гуманітарними та фармацевтичними вантажами. Крім того, заборона не поширюється на перевалку титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію, залізняку, ряду видів хімічної та металургійної продукції, а також для енергетичних вантажів.

Російські танкери можуть заходити до портів ЄС за умови забезпечення короткострокових угод, укладених до 4 червня, а також для доставки неросійської нафти та нафтопродуктів. Але з 5 грудня набуває чинності ембарго і на нафту.