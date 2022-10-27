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ДБР виявило на Одеській митниці 130 неоформлених контейнерів з елітними авто, алкоголем та технікою

дбр

Співробітники Державного бюро розслідувань 18 жовтня виявили на Одеській митниці понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких був штучно затягнутий посадовцями.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі правоохоронці оглянули вже 50 контейнерів з елітними автомобілями, технікою, взуттям, алкоголем, будівельними матеріалами та харчами.

Орієнтовна вартість, оглянутого товару, вже перевищує 300 млн грн. Документи на всі товари відсутні, як і відомості про їх власників.

ДБР виявило на Одеській митниці 130 неоформлених контейнерів з елітними авто, алкоголем та технікою 01

Водночас зазначається, що окремі комерсанти відреагували на заклик ДБР та вже намагаються офіційно сплатити відповідні штрафні санкції та митні збори. Слідчі дії тривають.

Автор: 

Одеса (925) митниця (816) ДБР (493)


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Знайдене добро перейде з рук одних крадіїв до інших.
Тому один вихід - все знищувати.
Як треба знищувати всі будинки та авто депутатів, суддів, їх родичів, які вони накрали.

Люди втрачають останнє, а ці й далі наживаються , не маючи ні совісті, ні страху.
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01.11.2022 09:42 Відповісти

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