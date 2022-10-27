ДБР виявило на Одеській митниці 130 неоформлених контейнерів з елітними авто, алкоголем та технікою

Співробітники Державного бюро розслідувань 18 жовтня виявили на Одеській митниці понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких був штучно затягнутий посадовцями.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі правоохоронці оглянули вже 50 контейнерів з елітними автомобілями, технікою, взуттям, алкоголем, будівельними матеріалами та харчами.

Орієнтовна вартість, оглянутого товару, вже перевищує 300 млн грн. Документи на всі товари відсутні, як і відомості про їх власників.

Водночас зазначається, що окремі комерсанти відреагували на заклик ДБР та вже намагаються офіційно сплатити відповідні штрафні санкції та митні збори. Слідчі дії тривають.