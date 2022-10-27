Офіс президента анонсував жорсткіші обмеження електроспоживання у Києві та центральних регіонах

У ніч проти четверга російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру України, унаслідок чого пошкоджено обладнання в центральних областях.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", – зазначив він.

Тимошенко додав, що триває робота з представниками обласних військових адміністрацій, міста Києва, "Укренерго", Міненерго та ДТЕК над вирішенням питання.

Як повідомлялося, "Укренерго" попередило про обмеження електроспоживання у Києві та чотирьох областях 27 жовтня. Зранку у Києві вже почалися стабілізаційні відключення світла.