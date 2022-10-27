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Новини
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Офіс президента анонсував жорсткіші обмеження електроспоживання у Києві та центральних регіонах

тимошенко

У ніч проти четверга російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру України, унаслідок чого пошкоджено обладнання в центральних областях.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", – зазначив він.

Тимошенко додав, що триває робота з представниками обласних військових адміністрацій, міста Києва, "Укренерго", Міненерго та ДТЕК над вирішенням питання.

Як повідомлялося, "Укренерго" попередило про обмеження електроспоживання у Києві та чотирьох областях 27 жовтня. Зранку у Києві вже почалися стабілізаційні відключення світла.

Автор: 

електроенергія (4239) Тимошенко Кирило (53)


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Ой, мля, ми вже вже о 6:32 почули це історичне рішення, коли а перший раз на сьогодні вирубили фазу.
Врубили о 10:44.
Знов вирубили об 12:48.
Чекаємо наступного блекауту ввечері - ТРЦ та Епіцентри повинні ж працювати...
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27.10.2022 14:01 Відповісти
канибал ахметов за бабло включит свет где надо.
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27.10.2022 14:16 Відповісти

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