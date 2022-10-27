Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків бюджету на 390 мільярдів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає збільшення видатків загального фонду держбюджету на 386,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Верховної ради.

"Цим законом, серед іншого, за загальним фондом державного бюджету збільшені бюджетні призначення окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету – суб’єктам сектору національної безпеки і оборони, загалом на 386,9 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Так, для Міністерства оборони передбачені 365,2 млрд грн, Міністерства внутрішніх справ України – 12,9 млрд грн, Служби безпеки – 3,7 млрд грн, Головного управління розвідки Міноборони – 3,2 млрд грн, Адміністрації Держспецзв’язку – 1,3 млрд грн, Управління державної охорони України – 600 млн грн, Служби зовнішньої розвідки України – 45 млн грн.

Зазначається, що для покриття додаткових видатків збільшені державні внутрішні запозичення і відповідно зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року.

Як додали в парламенті, уряд вже розпочав роботу з виконання бюджетних процедур для забезпечення використання додатково виділених коштів на потреби сектору нацбезпеки та оборони.

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Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 18 жовтня. Він передбачає збільшення видатків державного бюджету у 2022 році на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада вже вносила зміни до державного бюджету на 2022 рік, збільшивши видатки на оборону на 269,45 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень. Переважна частина коштів передбачалася для виплат військовим та працівниками інших відомств.

У липні Верховна Рада збільшила видаткову частину державного бюджету на 80,9 млрд грн для виплат пенсій та соціальної допомоги.