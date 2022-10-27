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На зарплати для військових щомісяця йде та сума, яку раніше платили за рік, – Міноборони

деньги,армия

Для військовослужбовців до кінця року передбачені кошти на виплату щомісячного грошового забезпечення.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

За її словами, зараз за місяць виплачується грошове забезпечення на ту суму, яка до повномасштабного вторгнення РФ передбачалася на рік.

"Зараз тривають необхідні процедури після прийняття змін до Державного бюджету на 2022 рік, і по закінченню цих процедур усі наші військовослужбовці отримають виплати у повному обсязі. Ці гроші бюджетом передбачені", – запевнила заступниця міністра.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків бюджету на 390 млрд грн. Зокрема, для Міністерства оборони передбачені 365,2 млрд грн.

Автор: 

Міноборони (958) військовослужбовці (312) зарплата (1120)


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