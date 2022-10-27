Ставки за іпотечними кредитами у США зросли до максимуму за останні 20 років

Ставки за іпотечними кредитами у США продовжують зростати на тлі швидкого посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) – середня відсоткова ставка за 30-річними кредитами на суму до $647,2 тис. минулого тижня становила 7,16% порівняно з 6,94% тижнем раніше.

Про це свідчать дані Асоціації іпотечних банкірів (Mortgage Bankers Association, MBA) США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Віце-президент MBA Джоель Кан зауважив, що ставка перевищила 7% річних уперше з 2001 року.

Водночас середня ставка за 30-річною іпотекою на суму понад $647,2 тис. збільшилася до 6,31% із 6,53%.

Минулого тижня державна іпотечна корпорація Freddie Mac заявила, що зростання відсоткових ставок "негативно позначається на ринку житла, обмежуючи попит".

"Продовження цього тренду стримує подання заявок на іпотечні кредити, активність у секторі є найнижчою з 1997 року", – зазначив Кан.

Кількість заявок на іпотечні кредити за тиждень, що завершився 21 жовтня, зменшилася на 1,7%, зазначають у MBA.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 75 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 3-3,25% річних.