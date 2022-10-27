Верховний Суд став на бік "Укрнафти" у судовій суперечці з податківцями на 3,3 мільярда

Верховний Суд залишив у силі рішення Окружного адмінсуду Києва, яким було задоволено позов "Укрнафти" до податківців і зобов’язано ДПС надати Держказначейству висновок про повернення надміру сплачених коштів з податку на прибуток за 2020 рік у розмірі 3,27 млрд грн.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 19 жовтня, повідомляє Finbalance.

У своєму позові "Укрнафта" вимагала зарахувати нібито надміру сплачені кошти з податку на прибуток, що виникли у результаті схеми погашення боргів компанії у 2020 році, шляхом:

зарахування 1,92 млрд грн у рахунок сплати грошових зобов’язань з частини чистого прибутку за 2020 рік;

зарахування 965,7 млн грн у рахунок сплати дивідендів за 2018 рік;

повернення 381,85 млн грн на банківський рахунок "Укрнафти".

Таким чином Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу "Укрнафти" і скасував постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 22 лютого, якою на вимогу Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків було скасовано згадане рішення Окружного адмінсуду м. Києва.

Згідно з судовими матеріалами, податківці вказували, що 3,27 млрд грн, перераховані "Укрнафтою" до спецфонду держбюджету в грудні 2020 року як авансовий внесок з податку на прибуток, не можуть вважатися надміру сплаченимиу, оскільки підлягають використанню згідно з цільовим призначенням, на виконання та в порядку, передбаченими окремим спеціально ухваленим законом.

Однак Окружний адмінсуд м. Києва вирішив, що податківці не довели законність своєї позиції.

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Як повідомлялося, у травні 2021 року акціонери "Укрнафти" ухвалили рішення, з якого випливало, що компанія має заплатити акціонерам дивіденди за 2018 рік та частину прибутку 2020 року на суму 5,8 млрд грн, з яких держбюджет мав отримати 2,9 млрд грн.

"Укрнафта" за підсумками роботи у 2020 році, згідно з неаудованими даними, отримала 4,29 млрд грн прибутку, переважно завдяки реалізації затвердженої Верховною Радою схеми з погашення податкових боргів "Укрнафти" на суму 28,9 млрд грн, що виникли під керівництвом близького до Ігоря Коломойського менеджменту у 2015-2016 роках. Загальні надходження до держбюджету в результаті реалізації схеми становили 42,5 млрд грн. При цьому олігарх, як акціонер компанії, не брав участі у врегулюванні проблем "Укрнафти".

У рамках реалізації цієї схеми Міністерство енергетики виплатило НАК "Нафтогаз України" 32,2 млрд грн компенсації за постачання газу у 2015-2019 роках у рамках режиму спеціальних обов'язків (ПСО). У свою чергу "Нафтогаз" визнав цю компенсацію своїм прибутком та виплатив 6,4 млрд грн податку на прибуток до держбюджету.

Далі "Нафтогаз" перерахував "Укрнафті" 12,6 млрд грн у рахунок погашення боргу за газ, що виник за рішенням судів, здобутий у 2006 році, а також здійснив передоплату у розмірі 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку. Фактичні постачання газу також означатимуть оподатковуваний прибуток для "Укрнафти" в найближчі кілька років, коли очікується постачання передплаченого газу.

Потім "Укрнафта" перерахувала до держбюджету 3,3 млрд грн податку на прибуток, 3,9 млрд грн ПДВ із суми передоплати за газ і 28,9 млрд грн як погашення податкового боргу, включаючи штрафи та пеню.

Нагадаємо, НАБУ розслідує схему виведення з ПАТ "Укрнафта" у 2015 році 14,7 млрд грн шляхом продажу нафти та нафтопродуктів з відстроченням оплати та передоплати за так і не поставлені товари. У цей час компанія контролювалася групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова та сформувала основну частину з вищевказаного податкового боргу. За даними слідства, у схемі взяло участь понад 80 юридичних осіб, половина з яких вже пішли в процедуру банкрутства.

50%+1 акція "Укрнафти" належить державі в лиці Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", 40,1% акцій "Укрнафти" належать Ігорю Коломойському та партнерам, які здійснюють оперативне управління компанією.