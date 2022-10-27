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Новини
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Верховний Суд став на бік "Укрнафти" у судовій суперечці з податківцями на 3,3 мільярда

коломойський

Верховний Суд залишив у силі рішення Окружного адмінсуду Києва, яким було задоволено позов "Укрнафти" до податківців і зобов’язано ДПС надати Держказначейству висновок про повернення надміру сплачених коштів з податку на прибуток за 2020 рік у розмірі 3,27 млрд грн.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 19 жовтня, повідомляє Finbalance.

У своєму позові "Укрнафта" вимагала зарахувати нібито надміру сплачені кошти з податку на прибуток, що виникли у результаті схеми погашення боргів компанії у 2020 році, шляхом:

  • зарахування 1,92 млрд грн у рахунок сплати грошових зобов’язань з частини чистого прибутку за 2020 рік;
  • зарахування 965,7 млн грн у рахунок сплати дивідендів за 2018 рік;
  • повернення 381,85 млн грн на банківський рахунок "Укрнафти".

Таким чином Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу "Укрнафти" і скасував постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 22 лютого, якою на вимогу Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків було скасовано згадане рішення Окружного адмінсуду м. Києва.

Згідно з судовими матеріалами, податківці вказували, що 3,27 млрд грн, перераховані "Укрнафтою" до спецфонду держбюджету в грудні 2020 року як авансовий внесок з податку на прибуток, не можуть вважатися надміру сплаченимиу, оскільки підлягають використанню згідно з цільовим призначенням, на виконання та в порядку, передбаченими окремим спеціально ухваленим законом.

Однак Окружний адмінсуд м. Києва вирішив, що податківці не довели законність своєї позиції.

Читайте також: Верховний Суд дозволив "Укрнафті" не сплачувати державі дивіденди на 2,9 мільярда

Як повідомлялося, у травні 2021 року акціонери "Укрнафти" ухвалили рішення, з якого випливало, що компанія має заплатити акціонерам дивіденди за 2018 рік та частину прибутку 2020 року на суму 5,8 млрд грн, з яких держбюджет мав отримати 2,9 млрд грн.

"Укрнафта" за підсумками роботи у 2020 році, згідно з неаудованими даними, отримала 4,29 млрд грн прибутку, переважно завдяки реалізації затвердженої Верховною Радою схеми з погашення податкових боргів "Укрнафти" на суму 28,9 млрд грн, що виникли під керівництвом близького до Ігоря Коломойського менеджменту у 2015-2016 роках. Загальні надходження до держбюджету в результаті реалізації схеми становили 42,5 млрд грн. При цьому олігарх, як акціонер компанії, не брав участі у врегулюванні проблем "Укрнафти".

У рамках реалізації цієї схеми Міністерство енергетики виплатило НАК "Нафтогаз України" 32,2 млрд грн компенсації за постачання газу у 2015-2019 роках у рамках режиму спеціальних обов'язків (ПСО). У свою чергу "Нафтогаз" визнав цю компенсацію своїм прибутком та виплатив 6,4 млрд грн податку на прибуток до держбюджету.

Далі "Нафтогаз" перерахував "Укрнафті" 12,6 млрд грн у рахунок погашення боргу за газ, що виник за рішенням судів, здобутий у 2006 році, а також здійснив передоплату у розмірі 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку. Фактичні постачання газу також означатимуть оподатковуваний прибуток для "Укрнафти" в найближчі кілька років, коли очікується постачання передплаченого газу.

Потім "Укрнафта" перерахувала до держбюджету 3,3 млрд грн податку на прибуток, 3,9 млрд грн ПДВ із суми передоплати за газ і 28,9 млрд грн як погашення податкового боргу, включаючи штрафи та пеню.

Нагадаємо, НАБУ розслідує схему виведення з ПАТ "Укрнафта" у 2015 році 14,7 млрд грн шляхом продажу нафти та нафтопродуктів з відстроченням оплати та передоплати за так і не поставлені товари. У цей час компанія контролювалася групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова та сформувала основну частину з вищевказаного податкового боргу. За даними слідства, у схемі взяло участь понад 80 юридичних осіб, половина з яких вже пішли в процедуру банкрутства.

50%+1 акція "Укрнафти" належить державі в лиці Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", 40,1% акцій "Укрнафти" належать Ігорю Коломойському та партнерам, які здійснюють оперативне управління компанією.

Автор: 

Верховний Суд (373) Коломойський Ігор (1772) Укрнафта (855)


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Топ коментарі
+8
верховний суд став, як завжди, на бік бабла.
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27.10.2022 18:50
+7
Зря что ли Игорь Валерьич снимал сериал. Если посчитать сколько суды с 2019-года присудили Коломойскому не платить налогов, не возвращать кредитов, льгот по оплате электирики, то наберется гораздо больше 5 ярдов долларов, которые он вывел из Приватбанка. Сейчас снимент следующий сериал, и новый срок и новые 5 ярдов.
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27.10.2022 19:10
+7
нікада такова нє било і вот апять ... коли преЗЕдент твій пожиттєвий боржник, то вся скривавлена, зруйнована та знесилена держава працює на тебе і на твого кишенькового преЗЕдента з його антиукраїнськой шоблой...
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27.10.2022 19:28
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А звідки у Ігоря Валерійовича кошти на Укрнафту, часом не з Приватбанку, якому він винен 5 мільярдів $, вивеши, якось раптово з під носа у НБУ котрі потім прийшлося гасити державі, так яки питання - хай повертає Укрнафту за борги тоді і податки теж остануться в державі, але держава як сирота тим кому народ дав владу керувати і слідкувати вони ж її і обкрадають , привласнюючи все собі.
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27.10.2022 18:35 Відповісти
Вам испражняются прямо в глаза, как человек без гражданства Украины (Зе лишил Корбана и Каламойского гр. Украины ) ,может выигрывать суды в Украине , во время войны
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28.10.2022 01:39 Відповісти
верховний суд став, як завжди, на бік бабла.
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27.10.2022 18:50 Відповісти
Как суду скажут, так он и станет.
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27.10.2022 19:11 Відповісти
Зря что ли Игорь Валерьич снимал сериал. Если посчитать сколько суды с 2019-года присудили Коломойскому не платить налогов, не возвращать кредитов, льгот по оплате электирики, то наберется гораздо больше 5 ярдов долларов, которые он вывел из Приватбанка. Сейчас снимент следующий сериал, и новый срок и новые 5 ярдов.
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27.10.2022 19:10 Відповісти
От так панове волонтери. Належить Вам і далі на буржуйки збирати гроші. У ботжеті пропало майже 3,5 лярда. ***....та зе...лена!
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27.10.2022 19:12 Відповісти
нікада такова нє било і вот апять ... коли преЗЕдент твій пожиттєвий боржник, то вся скривавлена, зруйнована та знесилена держава працює на тебе і на твого кишенькового преЗЕдента з його антиукраїнськой шоблой...
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27.10.2022 19:28 Відповісти
це не в рубриці бізнес має бути, бо по-перше коломойський не бізнесмен, а олігарх, це суттєва різниця, а по-друге це корупція, Верховний Суд має бути завжди на боці закона, а не чергового товстобрюха.
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27.10.2022 19:56 Відповісти
Війна, кажете? Яка війна?
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27.10.2022 19:59 Відповісти
ц про одного тільки беню і лище про гучні справи
а що коломойський мутить по тихому???
а що мутить оточення боневтіка
там цифри........
боюсь акуєєм всі і навіть ті 73%*оптимістів* які привели до влади
цей зброд аферистів нікчем та жуліків
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27.10.2022 21:45 Відповісти
в державі повністю олігархічна система, тому гандон з 40% акцій нахиляє ДЕРЖАВУ з контрольним пакетом 50+1. клоуни ви не слуги бєні ви ******* бєні?
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27.10.2022 22:21 Відповісти
А чого у нас сидить злодій на фото, якого інтерпол розшукує? Зелена багатоходовка: Позбавити злодія громадянства щоб зробити його неекспортним?
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27.10.2022 23:41 Відповісти
В одном блоге Шабунин рапортует о невиданной эффективности антикоррупционной инфраструктуры, в другом все главные коррупционеры страны - Беня, Укрнафта, Окружной админсуд и теперь еще Верховный суд - о своих делах, а мы все наблюдаем, как разводят... руки)
Вот такое оно пестрое и контрастное зе... правление)
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28.10.2022 03:37 Відповісти
Зеля і дальше лиже задницю Бені?
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28.10.2022 08:52 Відповісти
не лиже... Та й не задниця це давно.
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28.10.2022 09:54 Відповісти
Це робиться під егідою ОПУ ,(показ що в Україні діє закон права)і це все розраховано на те,що ЄС та США які нам надають допомогу-припинять її надавати, побачивши ,"плідну працю" зе-судів в Україні ,і тоді ОПУ заверещить Західні партнери нас кинули....треба домовлятися з путіном про мир.
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28.10.2022 09:07 Відповісти
Очікувано від цього недосуду!((((
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28.10.2022 10:32 Відповісти
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28.10.2022 14:46 Відповісти

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