Євросоюз досі не визначив строки виділення третини з обіцяних 9 мільярдів євро, – Марченко

З 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги, рішення про надання яких ЄС ухвалив ще наприкінці червні, Україна вже отримала 3 млрд євро, стільки ж має надійти до кінця року, строки виділення решти допомоги на 3 млрд євро наразі не визначено.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми з макрофінансової допомоги, яку підписали на 9 млрд євро, отримали 3 млрд євро. Наразі очікуємо 2,5 млрд євро у листопаді та 0,5 млрд євро – у грудні", – уточнив голова Мінфіну.

За його словами, щодо решти 3 млрд євро все ще тривають внутрішні дебати в ЄС, в якій формі їх надати.

"Ми, звичайно, говоримо, що нам вони потрібні", – пояснив позицію України Марченко.

Оновлені терміни надходження наступних траншів макрофіндопомоги ЄС – 2,5 млрд євро у листопаді та ще 0,5 млрд євро1 оу грудні – підтвердив 26 жовтня генеральний директор бюджетного департаменту Єврокомісії Герт-Ян Купман під час організованої Bruegel дискусії.

За його словами, у Єврокомісії вже планується фінансування України на наступний рік згідно із заявленими президентом Урсулою фон дер Ляйєн орієнтирами: по 1,5 млрд євро щомісяця та 18 млрд євро загалом на рік, що покрило б майже 50% фінансових потреб України, про які оголосив Мінфін.

"Велика частина допомоги буде у вигляді кредитів. Існує думка, що грантова допомога краща. Однак слід наголосити, що ми розглядаємо кредити лише з дуже тривалим терміном погашення та тривалим пільговим періодом", – сказав Купман.

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Як повідомлялося, Марченко також попереджав, що взяті партнерами України зобов’язання щодо фінансової підтримки та реальне виділення коштів дуже відрізняються. Це створює проблему з ліквідністю та загрозу подальшого монетарного фінансування дефіциту держбюджету Нацбанком з усіма негативними наслідками для інфляції, курсової та макростабільності.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.

20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у формі довгострокових позик, 2 млрд євро з цього пакету Україна отримала 18 жовтня.

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, остання частина макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 млрд євро буде надана у вигляді грантів, а не позики, однак дискусії щодо цього питання тривають.