Створений для експорту електроенергії державний трейдер почав її імпорт з Європи

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (ЕКУ) здійснив тестову імпортну поставку електроенергії з Європи.

Як повідомляє пресслужба держкомпанії, тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт відбувся 27 жовтня.

Право на здійснення імпорту АТ "ЕКУ" отримав в результаті відкритого аукціону з доступу до міждержавних електромереж, який 25 жовтня провів оператор національної системи передачі НЕК "Укренерго".

Початок імпорту електроенергії в компанії пояснюють необхідністю підтримки енергосистеми України у разі дефіциту генеруючої потужності.

"Внаслідок ракетних обстрілів і пошкодження енергетичної інфраструктури ризики сталого проходження опалювального періоду значно збільшились... Можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження", – прокоментував гендиректор ЕКУ Віталій Бутенко.

Читайте також: Україна не зможе відновити експорт електроенергії до весни, – Герус

Як повідомлялося, після заборони експорту електроенергії з 11 жовтня, державний енерготрейдер ЕКУ на торгах Української енергетичної біржі (УЕБ) не зміг продати електроенергію, придбану раніше для експорту.

З 19 серпня державна ЕКУ почала експорт електроенергії, яку купує у державного "Енергоатома". Для початку роботи ЕКУ 500 мільйонів гривень фінансової допомоги у серпні виділив той же "Енергоатом", керівництво ЕКУ обіцяло повернути ці кошти до кінця року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів наприкінці червня передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.

22 червня керівником компанії було призначено колишнього голову трейдингової компанії з групи ДТЕК Ріната Ахметова Віталія Бутенка, який також був власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.