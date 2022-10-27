Українські порти працюють лише на 30% потужності через блокування пропуску суден Росією, – Мінінфраструктури

Росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію "зернової ініціативи", зв’язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, наразі в Босфорі інспекції очікують 175 суден.

Зокрема, Балкер BC Callisto доставив до африканської країни 30,5 тис. тонн продовольчої пшениці з України. Шлях від порту Чорноморська до порту Алжиру судно подолало за 25 днів, із них 14 судно з українським продовольством простоювало в Босфорі в очікуванні інспекції Спільного координаційного центру.

"Наші портові служби роблять все можливе, щоб пришвидшити обробку вантажів. Наприклад, BC Callisto ми завантажили за три дні, але потім два тижні судно очікувало в Босфорі. Таких прикладів більше сотні. Проблема полягає в недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів, оскільки така затримка є питанням як продовольчої безпеки, так і безпеки руху в Босфорі", – прокоментував заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

Як повідомлялося, станом на 27 жовтня експорт української агропродукції в межах "зернової угоди" перевищив 9 млн тонн.