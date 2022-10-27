США збільшили експорт нафти та нафтопродуктів до рекорду

Минулого тижня США експортували понад 11,4 млн барелів сирої нафти та нафтопродуктів на добу.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані Управління з енергетичної інформації (EIA) Міненерго США, передає enkorr.

Як зазначається, це рекордний обсяг, роль США як постачальника палива зростає на тлі глобальної енергетичної кризи, спричиненої бойовими діями в Україні та санкціями проти російського енергетичного сектора. Порівняно з попереднім тижнем постачання зросло майже на 2 млн барелів на добу.

Зростання відбулося незважаючи на заклик влади до нафтокомпаній відправляти менше палива за кордон і нарощувати запаси для покриття внутрішнього попиту в країні – так адміністрація президента Джо Байдена намагається впоратися зі зростаючими цінами на бензин напередодні проміжних виборів у листопаді. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна галону (3,78 л) бензину у США становить $3,79. Вартість "виглядає менш лякаючою", ніж улітку, коли вона доходила до $5, але все одно перевищує торішні значення.

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У серпні міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм закликала керівників нафтопереробних заводів не збільшувати експорт палива та створювати його запаси, щоб уникнути "додаткових вимог чи інших надзвичайних заходів". Як пише FT, влада не виключає, що може ввести обмеження на експорт нафти, особливо після рішення ОПЕК+ скоротити видобуток. Нафтокомпанії виступають проти та попереджають про негативні наслідки.

Байден, коментуючи рішення ОПЕК+, заявив, що воно "не було необхідним" і у відповідь оголосив про плани направити на ринок 10 млн барелів нафти з американського стратегічного запасу. Як повідомляв CNN, адміністрація Байдена намагалася переконати союзників на Близькому Сході голосувати проти скорочення видобутку, оскільки її зниження призвело б до зростання цін на нафту та бензин у США незадовго до виборів до палати представників.

За даними EIA, США продовжують залишатися великим імпортером нафти: минулого тижня постачання в країну сирої нафти з Канади, Саудівської Аравії та інших держав склали в середньому 6,2 млн барелів на добу. Частину цього обсягу знову експортують після переробки у бензин чи дизельне паливо, пише FT.

Раніше повідомлялося, що офіційні особи США були змушені згорнути план щодо обмеження цін на російську нафту через скептицизм інвесторів і зростання ризиків на фінансових ринках.