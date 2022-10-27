"Газпром" рекордно заповнив російські сховища газу через обмеження експорту до ЄС

Оперативний резерв газу в російських підземних сховищах досяг історичного максимуму – 72,66 млрд кубометрів.

Як повідомляє пресслужба російського "Газпрому", внаслідок рекордних запасів газу потенційна максимальна добова продуктивність російських ПСГ зросла до 852,4 млн кубометрів на добу.

"Газпром" не уточнює, чи є у компанії можливість продовжувати закачувати газ у сховища, станом на кінець серпня російські підземні сховища вже були заповнені на 91,4%.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму останньому звіті зазначало, що в Росії останнім часом почастішала практика спалювання попутного газу у смолоскипах і існує короткостроковий ризик "великомасштабного факельного спалювання або скидання газу для зниження тиску в трубопроводі".

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Як повідомлялося, за підсумками січня-вересня 2022 року російський "Газпром" видобув 313,3 млрд кубометрів газу, що на 17,1% або на 64,8 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік.

При цьому експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 40,4% або на 58,9 млрд кубометрів – до 86,9 млрд куб. м.