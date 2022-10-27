Російський мазут перед санкціями ЄС накопичується на танкерах у морі біля Сінгапуру

Флот танкерів, наповнених російським високосернистим мазутом (HSFO), стоїть на якорі біля Сінгапуру й Малайзії, оскільки все більше потоків спрямовується в Азію перед санкціями Європейського Союзу, які набудуть чинності на початку наступного року.

Про це пише Bloomberg, передають Порти України.

За даними Vortexa Ltd, близько 1,1 млн тонн HSFO зберігалося на суднах протягом тижня до 24 жовтня. Попри те, що обсяг дещо зменшився порівняно з рекордним, він досі більш ніж удвічі перевищує рівень річної давнини. HSFO використовується для виробництва електроенергії й для заправки суден, оснащених комплектами для зменшення забруднення.

Сінгапур є найбільшим у світі центром бункерування суден і ключовим центром розподілу нафти в Азії. Води навколо міста-держави, зокрема поблизу малайзійського порту Танджунг Пелепас або Джохорської протоки, можна використовувати для перевезення нафтопродуктів або сирої нафти з судна на судно. Ця практика часто використовується для маскування походження вантажу.

Читайте також: США змушені переглянути план обмеження цін на російську нафту, – Bloomberg

Російський мазут іноді перевозили кількома суднами, перш ніж він опиниться у плавучих сховищах у регіоні. За даними Vortexa, зокрема, танкер Sagar Violet завантажував мазут у порту Усть-Луга в Росії, перш ніж розвантажити частину свого вантажу в інший танкер Parosea поблизу Малайзії. Потім з Parosea частина палива була перекинута на Fortune Star, яка зараз стоїть на якорі поблизу Танджунг Пелепаса.

Як вказує старший аналітик з палива у Vortexa Рослан Хасавнех, мазут із Росії пробивається на регіональні ринки заправки суден, нафтопереробки й виробництва електроенергії. Майже 65% усіх російських потоків, які вказали Сінгапур як пункт призначення, закінчилися комерційними плавучими танкерами-сховищами навколо Танджунг Пелепаса.

Менше брудного палива використовується на суднах після того, як у 2020 році галузь запровадила заходи зі скорочення викидів, а його використання у виробництві електроенергії також зменшилося за останні роки. За даними Bloomberg Fair Value, надходження російських потоків до Азії вплинуло на попит і знизило прибуток від переробки мазуту до найнижчого рівня за даними, зібраними з 2018 року.

"Цілком імовірно, що Росія не захоче скорочувати свій експорт як сирої, так і паливної продукції", – сказав засновник і директор сінгапурської JTD Energy Services Pte Ltd. Джон Дрісколл.

Очікується, що все більший обсяг нафти і нафтопродуктів буде надходити в Азію. Аналітики прогнозують, що сировина зберігатиметься на танкерах навколо Сінгапуру й Малайзії, оскільки наближається узгоджена Євросоюзом у шостому пакеті санкцій заборона на імпорт російської нафти морем. Ембарго набере чинності 5 грудня 2022 року для нафти та з 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів.