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Новини
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Влада Києва віддала заповідник "Лиса Гора" для створення Національного військового кладовища

мемориал

Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора" у Голосіївському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба Київради, відповідне рішення підтримали 62 депутати.

Орієнтовна площа меморіального кладовища становитиме 140 га.

Департамент містобудування та архітектури КМДА визначено замовником розробки проєкту детального плану території для розташування меморіального кладовища.

"Проєкт визначить план та розвиток території, на якій буде розташований цей об’єкт. А розроблена містобудівна документація дасть змогу відповідальним уповноваженим органам державної влади вжити заходи щодо розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища", – зазначається у повідомленні.

У Київраді додали, що проєкт цього рішення підготовлено на виконання доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Автор: 

земля (862) Київ (4679) Київрада (311) меморіал (18) землевідведення (29)


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Це логічне рішення. На горі, є транспортне сполучення, а під житлову забудову не підходить зовсім із за природного складного рельєфа і сильної негативної енергетики місцини. Це інфо з давньої історії , а коли там опиняєшся то так, нерадісна місцина
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27.10.2022 22:58 Відповісти
Черговий нахабний дерібан під прикриттям "все для ЗСУ". Як у Остапа Бендера було "все дітям".
Острівець природи, яки йще не захапали злобудовники, зі 1000-річними дубами, залишками старої фортеці.
Навіть, брилу прибрали з написом про створення ландшафного парку. Наплювали на всі звернення, висновки екологів тощо.
Чмигаль, Кличо і Ко - у труні кишень нема, ви теж свої 2х1 отримаєте у цьому мальовничому урочищі?
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28.10.2022 10:38 Відповісти
Лиса гора - це пам'ятка археології національного значення з унікальним природним середовищем і величезною історією. І одною з найвідоміших сторінок цієї історії є той факт, що Лиса гора впродовж тривалого часу використовувалася як місце страти і поховання найнебезпечніших злочинців. Побудову військового кладовища на тому самому місці, де страчували злочинців і закопували їх тіла в землю без позначення могили, є відвертою наругою над світлою пам'яттю наших воїнів, які віддали своє життя за свободу України. Таке рішення - це просто плювок в обличчя їх рідним і близьким. На сьогоднішній день, і без сприяння Київради, Лиса гора є величезним кладовищем неупокоєних душ. І нашим світлим воїнам там теж спокою не буде! Формально, таке рішення Київради, це те ж саме, що прийняти рішення ховати найвидатніших людей лише на скотомогильниках.
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28.10.2022 13:53 Відповісти

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