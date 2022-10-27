Влада Києва віддала заповідник "Лиса Гора" для створення Національного військового кладовища

Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора" у Голосіївському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба Київради, відповідне рішення підтримали 62 депутати.

Орієнтовна площа меморіального кладовища становитиме 140 га.

Департамент містобудування та архітектури КМДА визначено замовником розробки проєкту детального плану території для розташування меморіального кладовища.

"Проєкт визначить план та розвиток території, на якій буде розташований цей об’єкт. А розроблена містобудівна документація дасть змогу відповідальним уповноваженим органам державної влади вжити заходи щодо розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища", – зазначається у повідомленні.

У Київраді додали, що проєкт цього рішення підготовлено на виконання доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.