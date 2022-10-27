Спотові ціни на газ у Європі впали нижче $300 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день вперед" 27 жовтня станом на закриття знизилась до 28,5 євро за МВт-год або $294 за тисячу кубометрів.

Порівняно з попереднім торговим днем вона впала на 35%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому середня спотова ціна на газ у вересні сягала $1963 за тисячу кубометрів.

Водночас вартість фючерсного контракту на газ із постачанням у листопаді після падіння у попередні дні зросла в ході торгів у четвер на 4% – до 108,5 євро за МВт-Год або близько $1120 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE.

Колишній голова Оператора ГТС України Сергій Макогон зауважував, що тимчасовий профіцит газу в Європі і падіння цін на нього обумовили збільшення постачання газу іноземними трейдерами в Україну до 25 млн кубометрів на добу.

За його словами, тимчасовий профіцит газу в ЄС обумовлений падінням споживання газу через незвичайно теплу погоду і значними обсягами постачання скрапленого газу до LNG- терміналів у ЄС на тлі заповнених газових сховищ.

"Тому частина трейдерів готова приймати ризики та імпортувати газ на тимчасове зберігання в Україну, щоб пізніше продати його за більшою ціною. Ця ситуація створює цікаві бізнес можливості для України для зберігання газу", – пояснив Макогон на своїй сторінці у Facebook.