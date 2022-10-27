Спотові ціни на газ у Європі впали нижче $300 за тисячу кубометрів
Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день вперед" 27 жовтня станом на закриття знизилась до 28,5 євро за МВт-год або $294 за тисячу кубометрів.
Порівняно з попереднім торговим днем вона впала на 35%, повідомляє Інтерфакс-Україна.
При цьому середня спотова ціна на газ у вересні сягала $1963 за тисячу кубометрів.
Водночас вартість фючерсного контракту на газ із постачанням у листопаді після падіння у попередні дні зросла в ході торгів у четвер на 4% – до 108,5 євро за МВт-Год або близько $1120 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE.
Колишній голова Оператора ГТС України Сергій Макогон зауважував, що тимчасовий профіцит газу в Європі і падіння цін на нього обумовили збільшення постачання газу іноземними трейдерами в Україну до 25 млн кубометрів на добу.
За його словами, тимчасовий профіцит газу в ЄС обумовлений падінням споживання газу через незвичайно теплу погоду і значними обсягами постачання скрапленого газу до LNG- терміналів у ЄС на тлі заповнених газових сховищ.
"Тому частина трейдерів готова приймати ризики та імпортувати газ на тимчасове зберігання в Україну, щоб пізніше продати його за більшою ціною. Ця ситуація створює цікаві бізнес можливості для України для зберігання газу", – пояснив Макогон на своїй сторінці у Facebook.
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Зараз погода не в теплу пору року. Синоптики кажуть, що весь листопад буде таким. При цьому газосховища заповнені більш ніж на 90% (втім, не можуть забезпечити 100% попиту), газ у них не береться, а обсягів для отримання СПГ з-за кордону залишилося не так вже й багато.
Тому танкери з СПГ чекають в морі, деякі залишаються в морі, тому що власники СПГ не хочуть розвантажуватися, коли ціни такі низькі.