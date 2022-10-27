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Новини
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Спотові ціни на газ у Європі впали нижче $300 за тисячу кубометрів

ес,газ

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день вперед" 27 жовтня станом на закриття знизилась до 28,5 євро за МВт-год або $294 за тисячу кубометрів.

Порівняно з попереднім торговим днем вона впала на 35%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому середня спотова ціна на газ у вересні сягала $1963 за тисячу кубометрів.

Водночас вартість фючерсного контракту на газ із постачанням у листопаді після падіння у попередні дні зросла в ході торгів у четвер на 4% – до 108,5 євро за МВт-Год або близько $1120 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE.

Спотові ціни на газ у Європі впали нижче $300 за тисячу кубометрів 01

Колишній голова Оператора ГТС України Сергій Макогон зауважував, що тимчасовий профіцит газу в Європі і падіння цін на нього обумовили збільшення постачання газу іноземними трейдерами в Україну до 25 млн кубометрів на добу.

За його словами, тимчасовий профіцит газу в ЄС обумовлений падінням споживання газу через незвичайно теплу погоду і значними обсягами постачання скрапленого газу до LNG- терміналів у ЄС на тлі заповнених газових сховищ.

"Тому частина трейдерів готова приймати ризики та імпортувати газ на тимчасове зберігання в Україну, щоб пізніше продати його за більшою ціною. Ця ситуація створює цікаві бізнес можливості для України для зберігання газу", – пояснив Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Автор: 

газ (7929) ціни (3449) Євросоюз (5101)


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Грязьпром, давай досвиданья ))))
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27.10.2022 22:07 Відповісти
Ключовою причиною нинішньої аномалії є температура на вулиці.
Зараз погода не в теплу пору року. Синоптики кажуть, що весь листопад буде таким. При цьому газосховища заповнені більш ніж на 90% (втім, не можуть забезпечити 100% попиту), газ у них не береться, а обсягів для отримання СПГ з-за кордону залишилося не так вже й багато.
Тому танкери з СПГ чекають в морі, деякі залишаються в морі, тому що власники СПГ не хочуть розвантажуватися, коли ціни такі низькі.
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27.10.2022 22:33 Відповісти
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27.10.2022 22:50 Відповісти
риторичне запитання до кацапів :що з фейсом ?
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28.10.2022 08:53 Відповісти
яскравий приклад що маючи політичну волю можна все подолати. Кацапи думали що і далі будуть півсвіту тримати на "газовій голці", але потрібна лише рішучість до дій і всі "Сєвєрниє" потоки перетворюються в металолом.
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28.10.2022 08:58 Відповісти
У нас температури 15-20 днем і 9-12 уночі.І погода за Україну!
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28.10.2022 09:25 Відповісти
Спотові ціни впали немов цегла на голову *****...
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28.10.2022 10:48 Відповісти

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