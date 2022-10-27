Україна відновила членство у Міжнародній організації виноробства після 14 років перерви

Україна відновлює членство в Міжнародній організації виноградарства та виноробства (International Organisation of Vine and Wine), до якої входила з 1997 по 2008 роки.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, статус членства буде автоматично поновлено 30 жовтня, а офіційно про це оголосять 4 листопада під час щорічних зборів організації.

У 43-му Всесвітньому конгресі виноградарства та виноробства, який відбудеться на початку листопада у Мексиці, Україну офіційно представлятиме громадська спілка "Укрсадвинпром".

"Участь у МОВВ на правах постійного членства дозволить українським спеціалістам виноробної галузі активніше брати участь у роботі експертів, підкомісій і комісій організації щодо розробки нормативної документації, а також надасть можливість використовувати офіційні стандарти та правила у міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародна організація винограду та виноробства створена 2001 року. Вона стала спадкоємицею Міжнародного бюро винограду та вина, яке існувало з 1924 року.

За інформацією Держстату, станом на початок 2022 року загальна площа виноградних насаджень по всіх категоріях господарств становила 34,0 тис. га, валовий збір – 257,5 тис. тонн. Майже з перших днів військової агресії РФ переважна більшість виноградарсько-виноробних підприємств Херсонської та Миколаївської областей, площі під виноградниками яких становить не менше 25% від загальної площі виноградних насаджень в Україні, є окупованими або знаходяться в зоні бойових дій.

Загалом в Україні налічується 144 виноробних підприємства (з них 29 малих виробників виноробної продукції).