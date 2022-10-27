Статки Марка Цукерберга більше ніж за рік упали на $100 мільярдів, – Bloomberg

Статки Марка Цукерберга впали на $11 млрд після того, як його компанія Meta Platforms Inc. повідомила про невтішні прибутки другий квартал поспіль, у результаті чого його загальні втрати перевищили $100 млрд лише за 13 місяців.

За даними Bloomberg Billionaires Index, 38-річний Цукерберг зараз має чистий капітал у $38,1 млрд, що є приголомшливим падінням порівняно з піком у $142 млрд у вересні 2021 року.

Дохід Meta впав на 4,5% порівняно з минулим роком, що стало другим квартальним падінням поспіль, оскільки до 2022 року продажі ніколи не реєстрували про падіння. Тим часом платформа соціальних медіа стикається з різкими витратами, оскільки фінансує свою версію віртуальної реальності.

27 жовтня в Нью-Йорку акції Meta впали на 25%. Ціна акцій становить близько $100, найнижча з 2016 року, порівняно з $382 на піку.

Зазначається, що Цукерберг, який не так давно посідав третє місце у списку найбагатших людей світу, поступаючись лише Джеффу Безосу та Біллу Гейтсу, наразі опустився на 23 сходинку у рейтингу мільярдерів Bloomberg.