"Нафтогаз" сподівається видобувати на звільнених територіях 500 тисяч кубометрів газу на добу

Наразі НАК "Нафтогаз України" відновлює видобуток газу на деокупованих територіях та розраховує отримувати з відновлених свердловин додатково близько 500 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко у Facebook.

За його словами, багато свердловин, інфраструктурних об'єктів і обладнання, що опинилися під контролем росіян або в зоні активних бойових дій, було пошкоджено, зруйновано або їхню діяльність довелося обмежити чи й повністю зупинити.

"Зараз "Нафтогаз" відновлює видобуток газу на деокупованих територіях. Ми розраховуємо, що в результаті повернення в експлуатацію свердловин та інших об’єктів газової інфраструктури Україна щодня додатково отримуватиме близько 500 тис. куб. м газу", – зазначив Вітренко.

За його словами, деякі з повернутих з-під окупації об’єктів вже навіть вийшли на показники, які мали до лютого 2022, інші – ще в процесі підготовки до повноцінного функціонування.

Глава компанії додав, що, розуміючи особливу важливість власного газу для України цього опалювального сезону, "Нафтогаз" працює над відновлення видобутку на деокупованих територіях, а також його стабілізацією та збільшенням в інших регіонах України.

Вітренко додав, що загалом скорочення видобутку "Нафтогазом" за результатами 9 місяців 2022 року склало лише 2%, у приватних компаній видобуток скоротився на 11%.