"Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів та анонсувала 4 нові міжнародні рейси

"Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких чотири поїзди міжнародного сполучення – до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня.

Як повідомляє пресслужба компанії, графік також містить чотири запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Серед ключових оновлень по маршрутах в межах України "Укрзалізниця" відзначає наступне:

поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.

поїзд №266/265 Ковель – Ужгород

поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський – нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.

Ще три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом:

поїзд № 111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини.

поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.

поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Крім того, відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни.

Що стосується міжнародних рейсів, то "Укрзалізниця" вже відкрила продаж квитків на два з них глибиною 20 днів.

№90/89 Київ – Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Цей поїзд надасть зокрема вінничанам комфортний нічний поїзд до Польщі на додачу до Інтерсіті+ з місцями для сидіння. Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя о 06:28, до Львова о 08:55, до Перемишля об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42.

№ 351/352 Київ – Кишинів (Молдова). Цей поїзд матиме зручну стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія). Поїзд курсуватиме через день відправкою зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.

У листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків – Хелм (Польща), а з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) – Чоп.