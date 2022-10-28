"Приватбанк" звільнив заступника голови правління, якого помітили на Лазурному узбережжі на автівці банку
Наглядова рада державного "Приватбанку" задовольнила заяву про звільнення заступника голови правління Ігоря Лебединця, яка за його бажанням набирає чинності негайно.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Раніше, наглядова рада АТ КБ "ПриватБанк" провела внутрішню перевірку фактів та обставин, пов’язаних із використанням Лебединцем транспортного засобу банку під час його відпустки за кордоном, про що повідомляли ЗМІ.
"При проведенні перевірки наглядова рада "Приватбанку" діяла відповідно до принципів і норм Кодексу корпоративного управління та Кодексу етики банку, в яких наголошується, що всі працівники повинні уникати порушень, а також не допускати створення враження порушень як під час виконання обов'язків, так і в повсякденному житті, і завжди діяти в інтересах банку", – наголосили у фінустанові.
Зазначатмо, що Ігор Лебединець обіймав посаду заступника голови правління з питань реорганізації та проблемних активів.
Раніше журналісти "Української правди" опублікували результати розслідування про українських бізнесменів та чиновників, які перечікують війну на Лазурному узбережжі. Зокрема, у ньому повідомлялося про Лебединця – його бачили там на автомобілі, що належить банку. Тоді Лебединець був у відпустці.
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Совковая поговорка времён застоя.
И да, я не поддерживаю рейдерский отъем у Бени созданного им банка, но даже если отняли, уже давно надо было продать с аукциона и заработать в бюджет дохрена денег. Но нет, этого не делают, и я даже знаю почему Ведь через госбанки можно наращивать государственный долг, "продавая" им государственные ценные бумаги, да и дофига схем для обогащения самих чиновников Просто масса!
А та инвестиция одной бумажкой, как была положена в уставной фонд так ее там никто и не трогал. Потому что в операционной деятельности банка никаких финансовых дыр небыло.
А проверить были ли проблемы в работе банка или нет очень просто - посмотреть былали введена временная администрация в банк или нет... Вы не поверите есть у НБУ такая возможность. Если владельцы банка мутят, если в операционке банка проблеммы, то можно ввести временную администрацию. Даже не можно, а это обязанность НБУ. Но этого и в планах небыло А почему? Потому что согласно закону "временная администрация после того, как НБУ своим решением признает его неплатежеспособность", а этого там и близко небыло
Если вы бьете человека ножем в грудь не нужно быть спечалистом чтобы понять что он хочет убить этого человека. Каламойский хотел украсть 5 миллиардов-и сделал это
А вот почему Беня открыто укравший такие деньги-в Украине и на свободе(и приехал в Украину на второй-же день как Зеленский получил подавляющее большинство голосов в первом туре)-вы и сами должны понимать
Хоча, можливо, керівництво відправило у відрядження та дало машину і "добові", тож, за що звільняти?!
Тоді "за домовленістю сторін" саме те, що треба...
А за незаконне збагачення - це він на зарплату купив собі віллу в Монако? Ну ну...