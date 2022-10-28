"Приватбанк" звільнив заступника голови правління, якого помітили на Лазурному узбережжі на автівці банку

Наглядова рада державного "Приватбанку" задовольнила заяву про звільнення заступника голови правління Ігоря Лебединця, яка за його бажанням набирає чинності негайно.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Раніше, наглядова рада АТ КБ "ПриватБанк" провела внутрішню перевірку фактів та обставин, пов’язаних із використанням Лебединцем транспортного засобу банку під час його відпустки за кордоном, про що повідомляли ЗМІ.

"При проведенні перевірки наглядова рада "Приватбанку" діяла відповідно до принципів і норм Кодексу корпоративного управління та Кодексу етики банку, в яких наголошується, що всі працівники повинні уникати порушень, а також не допускати створення враження порушень як під час виконання обов'язків, так і в повсякденному житті, і завжди діяти в інтересах банку", – наголосили у фінустанові.

Зазначатмо, що Ігор Лебединець обіймав посаду заступника голови правління з питань реорганізації та проблемних активів.

Раніше журналісти "Української правди" опублікували результати розслідування про українських бізнесменів та чиновників, які перечікують війну на Лазурному узбережжі. Зокрема, у ньому повідомлялося про Лебединця – його бачили там на автомобілі, що належить банку. Тоді Лебединець був у відпустці.