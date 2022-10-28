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Новини
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"Приватбанк" звільнив заступника голови правління, якого помітили на Лазурному узбережжі на автівці банку

ігор,лебединець

Наглядова рада державного "Приватбанку" задовольнила заяву про звільнення заступника голови правління Ігоря Лебединця, яка за його бажанням набирає чинності негайно.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Раніше, наглядова рада АТ КБ "ПриватБанк" провела внутрішню перевірку фактів та обставин, пов’язаних із використанням Лебединцем транспортного засобу банку під час його відпустки за кордоном, про що повідомляли ЗМІ.

"При проведенні перевірки наглядова рада "Приватбанку" діяла відповідно до принципів і норм Кодексу корпоративного управління та Кодексу етики банку, в яких наголошується, що всі працівники повинні уникати порушень, а також не допускати створення враження порушень як під час виконання обов'язків, так і в повсякденному житті, і завжди діяти в інтересах банку", – наголосили у фінустанові.

Зазначатмо, що Ігор Лебединець обіймав посаду заступника голови правління з питань реорганізації та проблемних активів.

Раніше журналісти "Української правди" опублікували результати розслідування про українських бізнесменів та чиновників, які перечікують війну на Лазурному узбережжі. Зокрема, у ньому повідомлялося про Лебединця – його бачили там на автомобілі, що належить банку. Тоді Лебединець був у відпустці.

Автор: 

розслідування (231) звільнення (1003) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+7
чому вони всi вагiтнi та виглядають, як лайно?
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28.10.2022 13:58
+6
Бо це і є лайно.
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28.10.2022 14:30
+6
Ви реально вважаєте, що держава, за наявності політичної волі керівників, не здатна організувати та здійснювати ефективне керівництво підприємствами. То може поділитеся здогадками, що саме заважає забезпечити прибутковість підприємствам, бо зазвичай саме в момент спроби пояснити чому так у людини з'являється розуміння. що саме олігархи і створили такий образ державного управління в телевізорі. При бажанні державне управління буде більш ефективним ніж приватне, що і довели роки з 2014 по 2019, але нарід вирішив, що морква, яку обіцяють в телевізорі, смачніша і обрав нову владу, а тепер відхаркує результат свого вибору кров'ю.
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28.10.2022 16:55
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Совковая поговорка времён застоя.
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28.10.2022 13:56 Відповісти
чому вони всi вагiтнi та виглядають, як лайно?
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28.10.2022 13:58 Відповісти
Бо це і є лайно.
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28.10.2022 14:30 Відповісти
А что вы хотели? С государственными банками, предприятиями, чиновниками распределяющими бюджеты всегда так. Именно поэтому частные структуры имеют лучшие показатели
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28.10.2022 14:12 Відповісти
Конкретизируй.Что такое "частный бюджет"? Или надо банк со вновь закачаными миллиардами Бене взад вернуть? Что бы он "эффективно" их опять выкачал? И в статье речь не об "эффективности', а о моральном проступке члена правления,
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28.10.2022 15:12 Відповісти
Вижу вас 30 лет независимости ничему не научили, когда приватизированные предприятия показывают феноминальный рост, а практически все государственное развалено талантливыми менеджерами
И да, я не поддерживаю рейдерский отъем у Бени созданного им банка, но даже если отняли, уже давно надо было продать с аукциона и заработать в бюджет дохрена денег. Но нет, этого не делают, и я даже знаю почему Ведь через госбанки можно наращивать государственный долг, "продавая" им государственные ценные бумаги, да и дофига схем для обогащения самих чиновников Просто масса!
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28.10.2022 15:54 Відповісти
Не звизди, тролль! После покупки у Бенциона банка, Приватбанк ЕЖЕГОДНО приносил прибыль в 25-30 ярдов! Тем самым окупив 150, ранее вложенных средств даже не деньгами, а ОВГЗшками. А при "эффективных" менеджерах, вывели 5.5 ярда долларов. Но вообще, по хорошему,чтобы Украине раз и навсегда избавиться от самого "эффективного доильщика бюджета", банк нужно было оставить Бене. И тогда разьяренные кредиторы достали бы Коломойского и Боголюбова их Израиля. И конец истории.
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28.10.2022 16:10 Відповісти
Да можно было и больше дивидендов получить. Дело-то не хитрое - тарифы поднять, выплаты по депозитам уменьшить, уменьшить количество отделений, радикально сократить количество банкоматов. Таким образом нажится на клиентской базе построеной Коломойским-Боголюбовым... Только вот цена? Доля банка на рынке сокращается, клиенты уходят к конкурентам..
А та инвестиция одной бумажкой, как была положена в уставной фонд так ее там никто и не трогал. Потому что в операционной деятельности банка никаких финансовых дыр небыло.
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28.10.2022 23:54 Відповісти
Зачем ты эти глупости пишешь и главное-кому? Приват уже не мог выполнять клиентские поручения на перечисление средств. И постоянно требовал подкрепления ликвидности у НБУ. И потом, я уже написал, по хорошему, зря национализировали, фактически спасли Коломойского с Боголюбовым. А могли бы просто оставить ка есть, только денег не давать и все бы в течение двух недель накрылось медным тазом. И уж тогда то все кредиторы Беню бы и а Антактиде нашли. И в Украине не стало бы главных дойщиков бюджета.
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29.10.2022 00:52 Відповісти
Не знаю никого чьи клиентские поручения Приват не выполнил. А вот как Гонтарева еженедельно по телевизору рассказывала, что Приват будем национализировать и все с ним плохо - это помню хорошо. Как и несколько изменений по требованиям резервирования, специально под приват. Если б выполнили последние условия, то еще раз изменили бы требования...
А проверить были ли проблемы в работе банка или нет очень просто - посмотреть былали введена временная администрация в банк или нет... Вы не поверите есть у НБУ такая возможность. Если владельцы банка мутят, если в операционке банка проблеммы, то можно ввести временную администрацию. Даже не можно, а это обязанность НБУ. Но этого и в планах небыло А почему? Потому что согласно закону "временная администрация после того, как НБУ своим решением признает его неплатежеспособность", а этого там и близко небыло
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29.10.2022 04:49 Відповісти
В то время НБУ постановило для ВСЕХ БАНКОВ увеличить уставной фонд чтобы стабилизирповать их. ВВместо этого Беня по левой схеме выдал кредит БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ своим-же стркутурам. Это воровство в чистом виде и такое решение примет любой честный суд в мире. Кроме Украинского суда. Сам факт выдача такого кредите фирме не имеющей уставного капиталла,никакой собственнсти в залог,не имеющей никакой прибыли способной покрыть проценты по такому огромному кроедиту-это воровство в чистом виде-чтобы это определить не нужно даже быть судьей или специалистом в экономике или финансовой сфере.
Если вы бьете человека ножем в грудь не нужно быть спечалистом чтобы понять что он хочет убить этого человека. Каламойский хотел украсть 5 миллиардов-и сделал это
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29.10.2022 11:07 Відповісти
Я понимаю, что ты участвовал в схемах по выводу средств из Привата и тебя потом погнали грязным веником и ты потерял работу. Кому проплачивал с задержкой платежи-ВСЕМ, кроме Суркисов и своим фирмам. Беня через президентов Кучму, Ющенка, Тимошенчихи, через прикормленных депутатов, через всех глав НБУ десятилетиями выкачивал деньги, через бланковые кредиты своим фимрмам. Ты ему в этом помагал. И НБУ прекрасно знал, что и в 2008 и 2014-м корпоративный портфель Привата на 90 процентов существовал из связанных с Коломойским кредитов. Все знали, но деньги и политика. А когда началась война-поняли-больше денег на содержание Бени в государстве нет. Вот и наступил конец. Банк встал.
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29.10.2022 11:31 Відповісти
Ви реально вважаєте, що держава, за наявності політичної волі керівників, не здатна організувати та здійснювати ефективне керівництво підприємствами. То може поділитеся здогадками, що саме заважає забезпечити прибутковість підприємствам, бо зазвичай саме в момент спроби пояснити чому так у людини з'являється розуміння. що саме олігархи і створили такий образ державного управління в телевізорі. При бажанні державне управління буде більш ефективним ніж приватне, що і довели роки з 2014 по 2019, але нарід вирішив, що морква, яку обіцяють в телевізорі, смачніша і обрав нову владу, а тепер відхаркує результат свого вибору кров'ю.
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28.10.2022 16:55 Відповісти
Вся история человечества показывает, что государство не может быть эффективным собственником. За одним исключением, когда государство является одним из акционеров, в идеале миноретарным...
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28.10.2022 23:50 Відповісти
Крім штампу з телевізора пояснити цей феномен зможете.
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29.10.2022 01:21 Відповісти
Зачем? Важно, что это факт. Если готовы ждать "идеального советского руководителя" - все это уже было. Но предварительно надо у американцев предприятия купить
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29.10.2022 04:39 Відповісти
То ви з тих, що спершу обирають дурня собі керівником, а потім жаліються, що цей дурень таких самих дурнів поставив керувати державними підприємствами. Ви часом не бачите проблеми трішечки в іншій площині. І на останок для більшого розуміння Вами сутності проблеми на прикладі державного регулятора НБУ. Для виконання своїх функцій регулятору необхідна інформація. Замість розробки та впровадження цілісної системи показників він намагається впровадити все частинами і видає регуляторні акти, але для цього потрібен час і люди змінюються приходять інші і у них інше бачення механізмів та засобів для реалізації регуляторних цілей. Вони вносять зміни в регуляторні акти і вимагають впровадження інших показників та індикаторів, подібних, але трішечки інших, бо їм так звичніше. Їм ці механізми зрозумілі та зручні. При цьому нікого з НБУ не цікавить, які витрати понесла банківська система для впровадження цих змін. Ви вважаєте є різниця в цьому випадку між приватним та державним управлінням компанією. А з часом для підтримки цієї піраміди буде необхідно значно більше ресурсів ніж здатна згенерувати вся банківська система. Так приватний бізнес вийде з цього замкнутого кола коли побачить, що доходи значно менше витрат, але може бути вже запізно, як для бізнесу так і для держави.
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29.10.2022 09:49 Відповісти
Ну да Беня Каламойский имет от Приватбанка миллиард долларов прибыли в год из-за хорошо поставленной работы-это правда. Но это не помешало ему украсть деньги вкладчиков банка,украсть 5 миллиардов долларов. Которые государство,все мы компенсировали за свой счет чтобы не обанкротился самый крупный банк страны и не вызлаво цепную реакцию с баккротством всех предприятий которые в нем обслуживались.
А вот почему Беня открыто укравший такие деньги-в Украине и на свободе(и приехал в Украину на второй-же день как Зеленский получил подавляющее большинство голосов в первом туре)-вы и сами должны понимать
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29.10.2022 11:00 Відповісти
Курви ******,як же я Ненавиджу,вас...Для мене ви такі ж вороги і окупанти як кацапня і *****,і навіть гірше бо ви, ВЖЕ у Києві...
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28.10.2022 14:24 Відповісти
А чому звільнила, потрібно було сувору догану вклеїти, а потім копняком під зад звільнити.
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28.10.2022 14:33 Відповісти
Звільнили "за власним бажанням", в КЗпПі статті відповідної не знайшлось...
Хоча, можливо, керівництво відправило у відрядження та дало машину і "добові", тож, за що звільняти?!
Тоді "за домовленістю сторін" саме те, що треба...
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28.10.2022 15:09 Відповісти
Поїхав на відпочинок ще в березні?
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28.10.2022 15:39 Відповісти
Цікаво було б взнати як ця відкормлена пика явно призовного віку виїхала за кордон на відпочинок і хто його випустив під час військового стану?
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28.10.2022 18:31 Відповісти
Красота! Звільнили за власним бажанням і лише за використання службової машини в приватних цілях (до речі, а машину пригнали назад в Україну?).

А за незаконне збагачення - це він на зарплату купив собі віллу в Монако? Ну ну...
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28.10.2022 20:26 Відповісти
В Приватбанку дурдом а як він у відпустку поїхав на службовому авто чому звільнили за поданою заявою.
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28.10.2022 21:05 Відповісти
Звільняти треба того, хто випустив
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28.10.2022 22:49 Відповісти
А присесть на дорожку?
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29.10.2022 00:02 Відповісти

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