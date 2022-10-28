Ціни на автогаз зросли за тиждень ще на 50 копійок за літр

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 21 до 28 жовтня, у мережах АЗС виросла на 51 копійку – до 28,36 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 85 та 58 копійок – до 29,12 і 29,11 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" ціна на продукт виросла на 58 копійок – до 27,91 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 54 копійки. до 27,98 грн/л.

Крім того, на 0,1-1,5 грн здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", VostokGaz, "Авантаж 7", Shell, "Катрал", "Нефтек", BVS та інших.