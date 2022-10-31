Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі та на Черкащині

Зранку 31 жовтня російські військові знову нанесли удари по українських містах, зокрема про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури повідомляють у Києві, Харкові, Запоріжжі та Черкаській області.

Як зазначив міський голова столиці Віталій Кличко, в результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина Києва знеструмлена. Крім того, у деяких районах міста немає водопостачання. "Всі служби працюють. Детальніше – згодом", – написав він у Telegram.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв також повідомив про ворожу атаку на об‘єкт критичної інфраструктури. Через це у місті виникли відключення енергопостачання.

Про два "прильоти", зокрема по об’єкту критичної інфраструктури, заявив міський голова Харкова Ігор Тєрєхов.

Водночас очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець зазначив, що внаслідок атаки на один з об’єктів критичної інфраструктури частина області знеструмлена.