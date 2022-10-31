ООН, Туреччина та Україна погодили проходження "зерновим коридором" 16 суден

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили в неділю план переміщення на 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах, після того, як Росія призупинила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі, де працюють російський, український, турецький та персонал ООН, зазначено, що три делегації також погодилися провести інспекції в понеділок для 40 суден.



У СКЦ повідомили, що російську делегацію поінформували про обидва плани.

"Делегації України, Туреччини та ООН узгодили план руху на 31 жовтня, морським гуманітарним коридором з 16 суден – 12 вихідних та 4 вхідних. Делегація ООН як Секретаріат СКЦ проінформувала делегацію Російської Федерації про переміщення відповідно до встановлених процедур.

Відповідно до процедур СКЦ усі учасники координують свої дії зі своїми військовими та іншими відповідними органами для забезпечення безпечного проходу комерційних судів у рамках Чорноморської зернової ініціативи", – повідомили у пресслужбі ООН.



У неділю 30 жовтня не було руху суден у зерновому коридорі. Наразі у зерновій ініціативі задіяне 21 судно, які перебувають у трьох українських портах.

Як повідомлялося, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угод щодо вивезення зерна з окупованих портів України.