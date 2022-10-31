Судна з українською агропродукцією відновили вихід з одеських портів

У понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що серед них балкер Ikaria Angel з українською пшеницею для Ефіопії. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН.

У відомстві наголосили, що ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Водночас представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією РФ та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи".

"Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників РФ було поінформовано", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії.

Як повідомлялося, ООН, Туреччина та Україна погодили проходження "зерновим коридором" 16 суден.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угод щодо вивезення зерна з окупованих портів України.