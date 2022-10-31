В Україні можуть з’явитися публічні місця з інтернетом від Starlink, – Федоров

В Україні можуть з’явитися місця, де зв’язок буде забезпечений за будь-якої ситуації. У Мінцифри розраховують на Tesla Powerwall і Starlink.

Про це повідомив перший віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Forbes.

За його словами, наразі спеціалісти думають, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком.

"Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми", – зазначив він в інтерв’ю виданню.

За словами Федорова, у Мінцифри хочуть забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. Зокрема, для цього розглядається використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі.

"Я не знаю, скільки буде таких точок доступу. Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимось на їх роботу і будемо масштабувати. Частина партії з 1570 терміналів піде на цей напрям. Вони ще в дорозі", – зазначив міністр.

Здебільшого термінали Starlink в Україну завозять централізовано. Їх отримує насамперед Мінцифри. За даними очільника SpaceX Ілона Маска, станом на 17 жовтня в Україну відправили 25 300 терміналів Starlink. Із них – більш ніж 20 тис. отримали в Мінцифри.

За словами Федорова, Starlink використовують для енергетичного сектору, медицини, телекому, для роботи держорганів, пожежних частин, рятувальників та в інших ситуаціях.