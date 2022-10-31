У Києві затримали шахрая, який за $500 тисяч обіцяв підприємству уникнути санкцій РНБО
Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ. Він обіцяв одній із комерційних структур "уникнути" економічних санкцій РНБО за хабар у $500 тис.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Також він "гарантував" використати свої "зв’язки" у правоохоронних органах для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин РФ. Шахрай запевняв, що начебто зможе "вирішити" ці питання з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки та РНБО", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене "службове посвідчення".
Утім, правоохоронці викрили шахрая і затримали його під час передачі $250 тис.
Затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль