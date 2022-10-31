"Укренерго" заявило про ускладнення ситуації в енергосистемі та скасування раніше узгоджених графіків відключень
Унаслідок масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6-ї години ранку в усіх регіонах, наразі скасовані.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України. Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6-ї години ранку в усіх регіонах, наразі відмінені", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для ліквідації аварій в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) введені локальні обмеження споживачів в межах областей.
"Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", – додали в "Укренерго".
Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, внаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.
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