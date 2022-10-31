БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 921 2

"Надія помирає останньою": Кремль сподівається повернути заморожені сотні мільярдів золотовалютних резервів

песков

Росія продовжить відстоювати свої інтереси у питанні розморожування її золотовалютних резервів, заблокованих країнами Заходу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

"Звичайно, ми продовжуватимемо відстоювати наші інтереси", – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи сподівається Росія повернути свої заморожені золотовалютні резерви.

"Надія помирає останньою", – зазначив він.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року. До кінця вересня валютні резерви Росії зменшились на $102,5 мільярда.

Автор: 

Пєсков Дмитро (46) росія (14217) золотовалютний резерв (248)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🖕🏻 ПТН ПНХ
показати весь коментар
31.10.2022 16:22 Відповісти
аліна з личинками помирає останньою, а перед нею - ***** ))
показати весь коментар
31.10.2022 18:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 