"Надія помирає останньою": Кремль сподівається повернути заморожені сотні мільярдів золотовалютних резервів

Росія продовжить відстоювати свої інтереси у питанні розморожування її золотовалютних резервів, заблокованих країнами Заходу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

"Звичайно, ми продовжуватимемо відстоювати наші інтереси", – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи сподівається Росія повернути свої заморожені золотовалютні резерви.

"Надія помирає останньою", – зазначив він.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року. До кінця вересня валютні резерви Росії зменшились на $102,5 мільярда.