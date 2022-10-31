Дощі розмили каналізацію: У Волгограді майже 200 тисяч мешканців залишились без води

Волгоград зіткнувся з однією з наймасштабніших за останнє десятиліття техногенних аварій через прорив каналізації, внаслідок чого без води залишилися понад 186 тисяч мешканців міста.

Про це заявив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров у ході оперативної наради, повідомляє російське інформагентство РБК.

27 жовтня у Ворошилівському районі Волгограда дощами розмило земляний насип, у результаті обрушилося склепіння залізобетонного короба зливного колектора. Там прокладено дві магістральні труби міських каналізаційних мереж, одну з них було пошкоджено. Через це у Ворошилівському та Радянському районах міста відключили холодну воду, а у всьому Волгограді було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

За словами губернатора, ремонтні роботи ускладнює відсутність проєктно-кошторисної документації на колектор, збудований півстоліття тому. Крім того, з'ясувалося, що замість бетонного колектора стоки йшли металевою трубою, яка для цього не призначена. Згодом вона прогнила та зруйнувалася.

Крім Ворошиловського та Радянського районів, холодне водопостачання відключено і в частині Кіровського району, повідомили у місцевих комунальних службах. Через аварію без холодної води залишилося 189 багатоквартирних будинків, де проживає 186,19 тис. осіб, у тому числі 62,3 тис. дітей, а також шість лікувальних закладів.

Своєю чергою у Слідчому комітеті Росії заявили, що через аварію у Волгограді без води залишилося близько 1 тис. багатоповерхових і 17 тис. приватних будинків.