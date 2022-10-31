Ердоган прокоментував заяву Росії про вихід з угоди про експорт українського зерна

Туреччина підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив під час виступу на тюркському медичному конгресі у Стамбулі, повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu.

За словами Ердогана, завдяки відвантаженню 9,3 млн тонн агропродукції "зерновим коридором" з портів Одеської області України вдалося знизити масштаби продовольчої кризи у світі.

"Навіть якщо Росія обережно підходить до питання постачання зерна, оскільки для неї не передбачені аналогічні умови, ми рішуче докладатимемо зусиль для служби людству", – сказав президент Туреччини, коментуючи рішення російської сторони про призупинення участі в реалізації зернової угоди.

Як повідомлялося, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.