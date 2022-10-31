Через обстріли росіян згоріло 680 тисяч тонн нафтопродуктів, – Держекоінспекція

Із початку війни в Україні через обстріли окупантів згоріло 680,62 тис. тонн нафтопродуктів.

Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції.

Окрім шкоди, завданої горінням нафтопродуктів, від військових дій РФ постраждали українські ґрунти: 182,88 тис. кв. м ґрунтів забруднено небезпечними речовинами, 2,37 млн кв. м – засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів, 23,29 тис. га лісів випалено ракетами й снарядами, частину з яких утрачено назавжди, 7,16 млн кв. м об’єктів, зокрема критичної інфраструктури, знищено, чим завдано значної шкоди довкіллю.

Раніше повідомлялося, що за майже вісім місяців війни шкода довкіллю України від агресії РФ оцінюється у понад 37 млрд євро.

Енергетичне Співтовариство у свою чергу висловило готовність допомогти Україні визначити розмір збитків навколишньому середовищу внаслідок російської військової агресії для його майбутнього відшкодування.