Богуслаєв перед початком російського вторгнення доручив розібрати вертольоти "Мотор Січі", – генпрокурор

Президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної російської агресії в Україні доручив приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав зняти з вертольотів лопаті.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін розповів у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Торгівля "двигунами смерті" – це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січі" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказав співробітникам підприємства приховати документи на гелікоптери, щоб українські сили оборони не могли скористатися технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів", – сказав Костін.

Генпрокурор додав: "Та й це ще не все! Після того як українські військові звернулися за вертольотами, президент "Мотор Січі" наказав розукомплектувати техніку. Просто зняти з вертольотів лопаті!"

Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку війни: "Ми ж все пам'ятаємо, як ворожі вертольоти штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші міста. І коли така важлива була своєчасна підтримка Збройним силам у повітрі", – наголосив Костін.

Детальніше про справу президента "Мотор Січі" читайте у матеріалі: Роками допомагав армії РФ. Чи потрібно обмінювати Богуслаєва і хто ще має сісти

Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

24 жовтня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.