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Новини
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В Мінекономіки назвали вигідною участь безробітних у "Армії відновлення" за 6700 гривень на місяць

запоріжжя,обстріл

Залучення безробітних до виконання роботи в рамках "Армії відновлення" країни є фінансово вигідним для них, адже більшість людей, що втратили роботу, отримують від держави менше 6700 гривень на місяць.

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба міністерства.

За її словами, на обліку Держслужби зайнятості зараз перебуває 250 тисяч безробітних, яких можна залучити до виконання суспільно корисних робіт.

"До того ж безробітним виконувати такі роботи більш вигідно, ніж просто перебувати на обліку в центрі зайнятості. Адже виплати допомоги з безробіття в багатьох випадках нижчі, ніж оплата за виконання суспільно корисних робіт, яка складає щонайменше 6700 грн. Ця сума – це гарантований державою мінімум, проте такі роботи можуть дофінансовуватись з обласних бюджетів. Тобто оплата за їх виконання може бути більшою", – розповіла Бережна.

За її словами, 180 тисяч безробітних отримують допомогу з безробіття в меншому розмірі, ніж мінімальна зарплата, що складає нині 6700 грн. Тобто виконання суспільно корисних робіт дозволить людям отримувати вищий дохід, ніж якщо вони перебуватимуть у статусі безробітних.

Крім того, на її думку, залучення безробітних до виконання суспільно корисних робіт допоможе повернути їх до економічно активного життя.

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"Залучення безробітних до "Армії відновлення" є хорошим механізмом переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Адже людина, яка втратила роботу, довгий час перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала виплати від держави, нарешті починає працювати, відчуває, що вона потрібна, що вона виконує важливу роботу, і таким чином повертається до економічної активності. В цьому й полягає головна мета програми", – наголосила Бережна.

Заступниця міністра додала, що перелік суспільно корисних робіт в конкретному регіоні та рівень залученості до них безробітних визначає військове командування спільно з органами місцевої влади, державним центрами зайнятості залежно від потреб. Зокрема, це може бути заготівля дров для військових та населення, розвантаження гуманітарної допомоги, укріплення дамб, розчищення автомобільних доріг від завалів, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Бережна також нагадала, що в Сумській області суспільно корисні роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, і на них працевлаштовано майже 400 безробітних. В Чернігівській області до виконання таких робіт вже залучено 78 безробітних.

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безробіття (344) робота (870) Мінекономрозвитку (1998)


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6700, а жити за що???
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01.11.2022 09:37 Відповісти
Ну тогда ищите работу с большей зпи работайте )) а не сидите трутнем на шее у раненой страны!
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01.11.2022 09:44 Відповісти
В ЗСУ платять від 30 000...
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01.11.2022 09:48 Відповісти
Це мінімальна зарплата в Україні на сьогодні, сотні тисяч працюючих, особливо "бюджетників", її отримують. Є, правда, економічно більш вигідний варіант, - це передова, там значно "більше" платять.
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01.11.2022 10:01 Відповісти
Ось така ціна "свободи".
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01.11.2022 09:48 Відповісти
хто не працював у мирний час, той не працюватиме й зараз, для початку треба перестати утримувати вічно безробітних, а за зекономлені бабки підняти зарплату тим хто піде розбирати завали.
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01.11.2022 10:41 Відповісти
Нехай цей міністр, як справжній командир покаже приклад як жити на 6700, хоча б кілька місяців, можливо такий експеримент навчить як думати про економіку країни, а не тільки власної сім'ї.
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01.11.2022 18:31 Відповісти

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