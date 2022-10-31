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Індія та Туреччина збільшили імпорт з Росії в рази після вторгнення в Україну, – NYT

ердоган,путін

Деякі держави з кінця лютого значно збільшили середньомісячний обсяг імпорту з Росії, порівняно з показником за попередні п’ять років.

Про це пише The New York Times з посиланням на дані, зібрані установою The Observatory of Economic Complexity (OEC, проєкт Массачусетського технологічного інституту).

За даними OEC, найбільше збільшили імпорт з Росії Індія та Туреччина:

  • Індія — зростання імпорту у 5,3 раза (поточний обсяг торгівлі, включаючи експорт та імпорт, $3,3 млрд, у 4,1 раза більше, порівняно з рівнем до початку російського вторгнення в Україну);
  • Туреччина – зростання у 3,1 раза ($6,2 млрд, зростання втричі);
  • Бразилія – ​​зростання у 2,7 раза ($939 млн, зростання вдвічі);
  • Іспанія – зростання у 2,1 раза ($739 млн, плюс 57%);
  • Китай – зростання на 98% ($15 млрд, плюс 64%);
  • Нідерланди – зростання на 74% ($2 млрд, плюс 32%);
  • Саудівська Аравія – зростання на 45% ($103 млн, плюс 36%);
  • Японія – зростання на 40% ($1,6 млрд, плюс 13%);
  • Німеччина – зростання на 38% ($4,8 млрд, мінус 3%);
  • Норвегія – зростання на 21% ($198 млн, плюс 16%).

При цьому майже всі ці країни скоротили експорт до Росії. Наприклад, Індія зменшила експорт на 19%, Бразилія – на 13%, Іспанія – на 44%. Найбільше експорт до Росії зменшили США (мінус 84%), Великобританія (мінус 71%) та Швеція (мінус 61%).

NYT зазначає, що зменшення експорту відбулося через торговельні обмеження проти Росії. Водночас Китай та Туреччина, навпаки, збільшили експорт товарів до Росії – на 24% та на 113% відповідно.

Видання зазначає, що ці дані публікуються із затримкою, тому отримана картина є радше ретроспективною.

За даними NYT, за 2020 рік Росія імпортувала товари з інших країн світу на $220 млрд, включаючи автомобілі та автозапчастини, ліки та комп'ютери. При цьому до початку російського вторгнення в Україну понад дві третини російського експорту у грошовому вираженні припадали на нафту, газ, метали та інші корисні копалини.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.

Автор: 

імпорт (2322) Індія (358) Китай (2131) росія (14217) Туреччина (1116) експорт (3828)


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31.10.2022 18:58 Відповісти

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