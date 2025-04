Індія та Туреччина збільшили імпорт з Росії в рази після вторгнення в Україну, – NYT

Деякі держави з кінця лютого значно збільшили середньомісячний обсяг імпорту з Росії, порівняно з показником за попередні п’ять років.

Про це пише The New York Times з посиланням на дані, зібрані установою The Observatory of Economic Complexity (OEC, проєкт Массачусетського технологічного інституту).

За даними OEC, найбільше збільшили імпорт з Росії Індія та Туреччина:

Індія — зростання імпорту у 5,3 раза (поточний обсяг торгівлі, включаючи експорт та імпорт, $3,3 млрд, у 4,1 раза більше, порівняно з рівнем до початку російського вторгнення в Україну);

Туреччина – зростання у 3,1 раза ($6,2 млрд, зростання втричі);

Бразилія – ​​зростання у 2,7 раза ($939 млн, зростання вдвічі);

Іспанія – зростання у 2,1 раза ($739 млн, плюс 57%);

Китай – зростання на 98% ($15 млрд, плюс 64%);

Нідерланди – зростання на 74% ($2 млрд, плюс 32%);

Саудівська Аравія – зростання на 45% ($103 млн, плюс 36%);

Японія – зростання на 40% ($1,6 млрд, плюс 13%);

Німеччина – зростання на 38% ($4,8 млрд, мінус 3%);

Норвегія – зростання на 21% ($198 млн, плюс 16%).

При цьому майже всі ці країни скоротили експорт до Росії. Наприклад, Індія зменшила експорт на 19%, Бразилія – на 13%, Іспанія – на 44%. Найбільше експорт до Росії зменшили США (мінус 84%), Великобританія (мінус 71%) та Швеція (мінус 61%).

NYT зазначає, що зменшення експорту відбулося через торговельні обмеження проти Росії. Водночас Китай та Туреччина, навпаки, збільшили експорт товарів до Росії – на 24% та на 113% відповідно.

Видання зазначає, що ці дані публікуються із затримкою, тому отримана картина є радше ретроспективною.

За даними NYT, за 2020 рік Росія імпортувала товари з інших країн світу на $220 млрд, включаючи автомобілі та автозапчастини, ліки та комп'ютери. При цьому до початку російського вторгнення в Україну понад дві третини російського експорту у грошовому вираженні припадали на нафту, газ, метали та інші корисні копалини.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.