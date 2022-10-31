Експорт російського дизпалива зросте до максимуму за останні сім місяців, – Bloomberg

У листопаді 2022 року російський експорт дизельного пального через ключові балтійські та чорноморські порти може досягти максимуму за останні сім місяців.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Vortexa Ltd, передає enkorr.

Зокрема, постачання дизельного пального з Новоросійська, Приморська й Висоцька наступного місяця прогнозуються на рівні 2,07 млн ​​тонн, що на 28% більше, ніж обсяги, які було заплановано на жовтень.

Зазначається, що після введення заборони Росія втратить ринок дизельного пального потужністю 580 тис. барелів на добу (б/д).

Нагадаємо, Європейський Союз припинить купувати всю російську сиру нафту, що перевозиться морем, із початку грудня, а через два місяці заборонить усі російські нафтопродукти на знак протесту проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У жовтні імпорт нафти в Європу досяг дворічного максимуму навіть попри скорочення частки Росії – Європі вдається диверсифікувати свої закупівлі сирої нафти напередодні майбутніх санкцій проти РФ.

Зокрема надходження сирої нафти й конденсату на континент, за винятком Туреччини, зросли у вересні до понад 8,46 млн барелів на день (б/д), що є найвищим місячним обсягом із січня 2020 року.

Як повідомлялося, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.