Кабмін затвердив проєкт держбюджету до другого читання, видатки зросли на 67 мільярдів, – Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні у понеділок, 31 жовтня, схвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді", – зазначив голова уряду.

Шмигаль уточнив, що до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%), а прогноз інфляції наступпного року зменшено з 30% до 28%.

"Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонуємо збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн", – зазначив прем’єр.

Він додав, що видатки у проєкті держбюджету на наступний рік передбачені у сумі, вдвічі більшій за доходи, – 2,6 трильйона гривень.

"Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн", – зауважив Шмигаль.

Голова уряду наголосив, що пріоритетом держбюджету залишиться безпека й оборона – на боротьбу з окупантами планується спрямувати понад 1 трлн грн або більше 18% ВВП.

"Дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП. Будемо покривати його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити $38 млрд. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки. За його словами, Україні потрібно $17 млрд допомоги на фінансування швидкого плану відновлення, а також $38 млрд для покриття дефіциту держбюджету у наступному році.

Проєкт держбюджету та України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, у тому числі $15 млрд від МВФ. Однак поки що йдеться про Моніторингову програму за участю ради директорів, яка не передбачає виділення коштів, однак має стати містком до стандартної фінансової програми, як очікується, на початку 2023 року.