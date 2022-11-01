Ексміністр фінансів Шлапак пішов з наглядової ради "Альфа-Банку" через тиждень після призначення

"Альфа-Банк" припинив повноваження ексміністра фінансів, колишнього голови "Приватбанку" після націоналізації Олександра Шлапака як члена наглядової ради банку.

Згідно з повідомленням банку у системі рпозкриття інформації НКЦПФР, повноваження Шлапака припинено з 28 жовтня на підставі поданої ним заяви до моменту вступу на посаду, пише Finbalance.

Від часу його призначення на посаду минув лише тиждень. Раніше "Альфа-Банк" повідомляв про призначення Шлапака незалежним членом наглядової ради банку рішенням позачергових загальних зборів акціонерів банку від 20 жовтня.

Як повідомлялося, за даними Forbes, український "Альфа-Банк", який належить російським бізнесменам, ймовірно буде націоналізований за новим законом про виведення з ринку системно важливих банків, який президент Володимир Зеленський підписав 26 жовтня.

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Нагадаємо, Нацбанк України у березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-Банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".