"Соромно мати російський паспорт": Російський банкір Тіньков відмовився від громадянства РФ

Російський підприємець, засновник "Тінькофф банку" Олег Тіньков оголосив про відмову від громадянства РФ.

Про це він повідомив у своєму акаунті в Instagram.

"Я прийняв рішення вийти з російського громадянства. Я не можу і не буду асоціюватися з фашистською країною, яка розв'язала війну зі своїм мирним сусідом і щодня вбиває невинних людей. Мені соромно продовжувати мати цей паспорт", – написав Тіньков.

Він висловив сподівання, що все більше російських бізнесменів ухвалять так ж рішення, тому що "це послабить режим Путіна та його економіку, і зрештою призведе його до поразки".

Він також оприлюднив документ від 26 жовтня англійською мовою, в якому йдеться про вихід Тінькова з російського громадянства.

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Як повідомлялося, у квітні засновник російського "Тінькофф банку" Олег Тіньков, який проживає в Лондоні, продав бізнес в Росії після критики розв’язаної Росією повномасштабної війни. За даними російських ЗМІ, Тіньков продавав свій пакет акцій за $300 млн, значно дешевше його ринкової вартості, яка на кінець березня становила близько $6 млрд.

"Тінькофф банк" було створено Олегом Тіньковим після того, як він у 2005 році продав свій пивоварний бізнес в Росії глобальному гіганту Sun Interbrew за 170 млн євро.

Холдингова компанія банку TCS в 2013 році провела успішне IPO і стала одним з фаворитів для інвесторів на російському фінринку.

У 2020 році повідомлялося, що "Яндекс" готовий придбати TCS за $5,48 млрд грошима та своїми акціями. Проте згодом сторони заявили про припинення цих переговорів та скасування угоди.