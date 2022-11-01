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Новини
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"Соромно мати російський паспорт": Російський банкір Тіньков відмовився від громадянства РФ

олег,тіньков

Російський підприємець, засновник "Тінькофф банку" Олег Тіньков оголосив про відмову від громадянства РФ.

Про це він повідомив у своєму акаунті в Instagram.

"Я прийняв рішення вийти з російського громадянства. Я не можу і не буду асоціюватися з фашистською країною, яка розв'язала війну зі своїм мирним сусідом і щодня вбиває невинних людей. Мені соромно продовжувати мати цей паспорт", – написав Тіньков.

Він висловив сподівання, що все більше російських бізнесменів ухвалять так ж рішення, тому що "це послабить режим Путіна та його економіку, і зрештою призведе його до поразки".

Він також оприлюднив документ від 26 жовтня англійською мовою, в якому йдеться про вихід Тінькова з російського громадянства.

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Як повідомлялося, у квітні засновник російського "Тінькофф банку" Олег Тіньков, який проживає в Лондоні, продав бізнес в Росії після критики розв’язаної Росією повномасштабної війни. За даними російських ЗМІ, Тіньков продавав свій пакет акцій за $300 млн, значно дешевше його ринкової вартості, яка на кінець березня становила близько $6 млрд.

"Тінькофф банк" було створено Олегом Тіньковим після того, як він у 2005 році продав свій пивоварний бізнес в Росії глобальному гіганту Sun Interbrew за 170 млн євро.

Холдингова компанія банку TCS в 2013 році провела успішне IPO і стала одним з фаворитів для інвесторів на російському фінринку.

У 2020 році повідомлялося, що "Яндекс" готовий придбати TCS за $5,48 млрд грошима та своїми акціями. Проте згодом сторони заявили про припинення цих переговорів та скасування угоди.

Автор: 

громадянство (132) росія (14212) Тіньков Олег (5)


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Топ коментарі
+16
Вийшов, щоб не потрапляти під санкції. Не слід думати що в банкирів буває совість.
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01.11.2022 09:44
+9
Ну да, ведь так хочется и дальше нормально жить в Лондонграде и побыстрее забыть то, что ещё несколько лет назад писал в соцсетях...
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01.11.2022 09:46
+7
Ось що санкції чудотворні роблять! Довелось навіть власний бізнез фіктивно "продати" зіцголові Фунту у підставну контору.
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01.11.2022 09:49
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Вийшов, щоб не потрапляти під санкції. Не слід думати що в банкирів буває совість.
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01.11.2022 09:44 Відповісти
Во время сдачи в плен российский солдат попытался бросить гранату в украинских десантников https://charter97.org/ru/news/2022/10/30/522105/comments/#comments

https://charter97.org/ru/news/2022/10/30/522105/
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01.11.2022 09:45 Відповісти
У полон беруть лише тих, хто в одностроях, у цивільному - якийсь злочинець, який ще й чинив опір.
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01.11.2022 10:26 Відповісти
Ну да, ведь так хочется и дальше нормально жить в Лондонграде и побыстрее забыть то, что ещё несколько лет назад писал в соцсетях...
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01.11.2022 09:46 Відповісти
крисы бегуть аж гай шумить
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01.11.2022 09:46 Відповісти
В ...опу клюнул жараний пятух.
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01.11.2022 09:49 Відповісти
Ось що санкції чудотворні роблять! Довелось навіть власний бізнез фіктивно "продати" зіцголові Фунту у підставну контору.
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01.11.2022 09:49 Відповісти
"Жить захочешь - и не так раскорячит" - один тупий російський фільм про охоту.
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01.11.2022 09:49 Відповісти
А якби парашисти перемагали, той тінькофф здавав би паспорт?
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01.11.2022 09:51 Відповісти
Звичайно що ні,багато хто з них вичікував..
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01.11.2022 09:54 Відповісти
Отож. Класичний щур.
Якби коцапня перемагала, то він би пишався
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01.11.2022 10:15 Відповісти
Врядли

Санкции от этого не зависят
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01.11.2022 10:22 Відповісти
Та яке там соромно? ***** виводить свої "гаманці" з-під удару, ховає від санкцій. Швидше всього, продав свій бізнес якомусь "зіц-прєдсєдатєлю", житиме в Лондоні, з-під тишка фінансуватиме ***** і далі.
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01.11.2022 10:02 Відповісти
А 8 років до цього все було норм? Мабуть ще й вболівав "давайте ще, насипте хахлам!"
А тепер, коли яйця в лещата санкціями зажало, гумова дупа аж репається від натуги?
Жеріть, курви, своє лайно і най вам очі повилазять!
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01.11.2022 10:16 Відповісти
Нєвзоров. Единий що слухаю.
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01.11.2022 10:29 Відповісти
І кстаті до нього треба підслухатися. 98 % справджується.
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01.11.2022 10:32 Відповісти
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду" Салтыков-Щедрин
Трохи не дочекався класик збуття свого пророцтва...
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01.11.2022 11:09 Відповісти

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