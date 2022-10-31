Росія заявила про використання "зернового коридору" до українських портів у військових цілях

Росія заявляє про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство оборони РФ на своїй офіційній сторінці у Telegram.

"РФ як основний учасник зазначених угод не виходить із них, а зупиняє їхню дію. У зв'язку з цим рух суден коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій", – йдеться у заяві.

Російське Міноборони стверджує, що за таких умов "не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку", вимагаючи від України "додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".

В російському міністерстві додали, що повідомили Раду Безпеки ООН про позицію РФ у цьому питанні.

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Як повідомлялося, раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Своєю чергою прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.