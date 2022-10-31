Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном

Російські війська обстріляли два українських цивільних буксири, які транспортували баржу із зерном.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"

"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами", – йдеться у повідомленні.

За даними Оперативного командування, два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома.

Як повідомлялося, Міноборони Росії увечері в понеділок заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

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Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Своєю чергою прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.