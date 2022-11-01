МАГАТЕ розпочала перевірку двох ядерних об’єктів в Україні після заяв РФ про "брудну бомбу"

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочали місію з перевірки двох ядерних об’єктів в Україні.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає пресслужба організації.



Раніше український уряд звернувся до МАГАТЕ з проханням перевірки цих об’єктів у відповідь на звинувачення РФ про нібито виробництво на українській території "брудних бомб".

"Метою візитів із забезпечення гарантій є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб". Місяць тому МАГАТЕ перевірило одне з двох цих місць, і там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів", – йдеться у повідомленні.



Гроссі надасть перші висновки перевірки пізніше цього тижня.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяви російських чиновників про нібито розробку "брудної бомби".

До того міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується підірвати "брудну бомбу", не навівши жодних доказів своїх припущень. Крім того, протягом дня він зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО, розповідаючи про українську "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський вважає, що заяви Москви про нібито використання Україною "брудної бомби" свідчать про те, що РФ готує провокацію, а тому світ має максимально жорстко на це відреагувати.