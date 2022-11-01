Молдова зменшила постачання газу до Придністров’я після нового обмеження від "Газпрому" (оновлено)

На листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу. Своєю чергою Молдова зменшила постачання газу до невизнаного Придністров’я.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину у Telegram, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав міністр. Варто зазначити, що газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник – пыдконтрольна Росії Молдовська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.

Спину зауважив, що контракт на постачання електроенерії із "Молдовською ДРЕС" на листопад не було підписано, внаслідок чого з 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.

У цьому контексті міністр повідомив, що молдовська компанія Energocom підписала два контракти на постачання електроенергії у листопаді з Румунії, передає місцеве видання NewsMaker.

На 1 листопада, за словами Спину, Energocom закупив 5530 МВт електроенергії у оператора ринку електроенергії Румунії (OPCOM). Водночас він закликав громадян Молдови економити електроенергію.

Своєю чергою влада невизнаного Придністров'я 1 листопада звинуватила Кишинів у "безпрецедентних та віроломних діях" у зв'язку з тим, що Moldovagaz на 40% скоротив постачання газу у цей регіон.

"Голова" невизнаного придністровського регіону Вадим Красносєльський скликав через це "Раду безпеки", яка заявила, що своїми діями Молдова порушила чинний договір між Moldovagaz та "Газпромом", за умовами якого із 171 мільйона кубічних метрів газу, що надходить до Молдови, 118 млн має бути направлено до Придністров'я.

У зв'язку із цим Красносєльський запропонував продовжити до 1 грудня режим надзвичайної ситуації в економіці, а також доручив підготувати нові звернення на адресу президента Росії, Держдуми, Ради Федерації та "Газпрому".

Раніше повідомлялося, що влада Молдови може обмежити постачання газу до Придністров’я у разі відмови постачати достатньо електроенергії.