Падіння видобутку газу російським "Газпромом" перевищило 18%, експорт впав на 42%

За підсумками січня-жовтня 2022 року російський "Газпром" видобув 344 млрд кубометрів газу, що на 18,6% або на 78,8 млрд кубометрів менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Водночас експорт до країн далекого зарубіжжя за указаний період впав на 42,6% або на 67,6 млрд кубометрів – до 91,2 млрд куб. м.

Попит на газ компанії з газотранспортної системи на внутрішньому ринку РФ за цей період зменшився на 5,6% (на 11,1 млрд. куб. м).

Також "Газпром" вказує про зростання експорту до Китаю газопроводом "Сила Сибіру", проте обсяги постачання палива за контрактом з китайською CNPC не розкриває.



За даними Gas Infrastructure Europe, на 30 жовтня підземні сховища газу (ПСГ) Європи заповнені на 68,6 млрд куб. м газу. Для досягнення рівня заповненості ПСГ початку сезону відбору 2019/2020 року європейські компанії мають закачати ще 3,8 млрд куб. м газу.

Через це "Газпром" традиційно натякає на можливу нестачу газу у Європі під час опалювального періоду.

"Навіть максимальні запаси в ПСГ великих європейських країн не гарантують надійне проходження майбутнього осінньо-зимового періоду (ОЗП)", – зазначає російський монополіст.

Як повідомлялося, за підсумками січня-вересня 2022 року російський "Газпром" видобув 313,3 млрд кубометрів газу, що на 17,1% або на 64,8 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік.

При цьому експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 40,4% або на 58,9 млрд кубометрів – до 86,9 млрд куб. м.