ІТ-індустрія збільшила обсяг послуг із початку року на 13% – до $5,5 мільярда

За період з січня по вересень 2022 року обсяг комп’ютерних послуг в Україні збільшився на 13% та становить майже $5,5 млрд.

Про це повідомляє асоціація IT Ukraine із посиланням на дані Національного банку.

"За підсумками дев'яти місяців поточного року національна ІТ-індустрія зберігає позитивну динаміку росту та залишається єдиною експортною галуззю, яка стабільно генерує валютні надходження до економіки України в умовах війни", – йдеться у повідомленні.

За даними Нацбанку, сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів за дев’ять місяців склала 48 млрд грн.

Як наголосили в Асоціації, компанії постійно адаптують власну інфраструктуру до реалій військового часу, зокрема ключові системи заведені у "хмару", диверсифікована мережа інтернет провайдерів, у тому числі за рахунок глобальної супутникової системи Starlink, офісні приміщення обладнані генераторами для забезпечення резервного енергопостачання.

Крім того, у Кібервійськах задіяно до 15% українських ІТ-спеціалістів. У лавах ЗСУ зі зброєю в руках захищають країну 3% айтівців. Інші 82% працюють далі в компаніях, підтримуючі економічний фронт держави. Сума донатів від українського технологічного сектора вже перевищила $500 млн, наголошують в ITU.

Водночас зазначається, що порівняно з минулими роками темпи зростання індустрії сповільнилися і не відповідають довоєнним прогнозам на 2022 рік.

"Крім об’єктивних причин такої тенденції, пов’язаних з війною, критично важливо вирішити питання бронювання ІТ-спеціалістів, дозволити їм тимчасовий виїзд за кордон для підтримки бізнес активності та роботи з клієнтами, зберегти українське податкове резидентство компаній та фахівців", – наголосив виконавчий директор Асоціації Костянтин Васюк.

За його словами, підтримка держави у вирішенні цих питань набуває ключового значення.