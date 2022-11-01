Україна та Словаччина продовжили дію угоди про додаткові можливості для імпорту газу

ТОВ "Оператор ГТС України" та словацький оператор Eustream продовжили термін дії збільшених потужностей для імпорту газу в Україну.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ у Telegram.

"Оператор ГТС України" та словацький оператор Eustream a.s. домовились про подовження терміну дії збільшених гарантованих потужностей обсягом 42 млн куб. м газу в точці "Будінце" до 31 березня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий крок є позитивним як для українських замовників, зокрема через можливості для імпорту газу до України, так і для нерезидентів – для зберігання газу в українських підземних сховищах.

Крім того, за прогнозними даними Секретаріату Енергетичного Співтовариства, після запуску на повну потужність польсько-словацького інтерконектора замовників може зацікавити маршрут постачання зрідженого газу маршрутом Польща – Словаччина – Україна.

Як додали в компанії, за останній рік Оператору ГТС вперше з 2014-го вдалося подвоїти гарантовані потужності для імпорту газу з Європи до України. Зокрема, з 4 лютого отримав додаткові 15 млн кубометрів газу зі Словаччини.